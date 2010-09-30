Obama Ipod listesini halka açtı

T24- ABD Başkanı Barack Obama, ünlü müzik dergisi Rolling Stone'a müzik zevklerinden bahsetti.







49 yasşındaki başkan Ipod'unda en çok 60'lı yıllara ait pop ve rock müzisyenlerinin şarkılarının olduğunu söyledi.





Başkanın 2 bin şarkıdan oluşan listesinde Stevie Wonder'dan Bob Dylan'a ve Rolling Stones'a kadar birçok efsanevi isim yer alıyor.





Ipod'u "büyük bir zevk" kaynağı olarak tanımlayan Obama opera eserlerini dinlemeyi de seviyor fakat; popüler rap yıldızları Lil Wayne,Nas ve Jay-Z gibi isimleri de dinliyor.



