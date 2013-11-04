Obama 'insan öldürmekte çok iyiyim' dedi mi?

Gazeteciler Mark Halperin ve John Heilemann’ın 2012 başkanlık seçimlerini konu edindiği “Double Down” adlı kitabında ABD Başkanı Barack Obama’nın yardımcıları ile gerçekleştirdiği bir toplantıda, insansız hava araçları (İHA) saldırılarını kastederek “İnsan öldürmekte gerçekten iyiyim” dediği iddia edildi. İHA saldırılarının tartışıldığı bir dönemde ortaya çıkması tepkileri artırdı.

Obama’nın sarf ettiği iddia edilen sözlere yer veren Yahoo News ve Business Insider siteleri, “Bu sözler 2009 Nobel Barış Ödülü sahibine uymuyor” yorumunda bulundu. Washington Post’un haberine ise “Obama tabutuna bir çivi daha çaktı”, “Bu sözleri (George W.) Bush söyleseydi ortalık karışırdı” gibi yorumlar yapıldı.

İntikam sözü

Milliyet'te yer alan habere göre, Obama’nın İHA politikası uzun zamandır uluslararası örgütler, gazeteciler ve insan hakları aktivistleri tarafından eleştiriliyor. Pakistan hükümeti de topraklarına düzenlenen İHA saldırılarının sona erdirilmesi için Amerikan yönetimine baskı uyguluyordu. Pakistanlı yetkililer de Pakistan Talibanı’nın lideri Hekimullah Mesud’un geçtiğimiz günlerde İHA saldırısı sonucu öldürülmesine büyük tepki göstermiş, barış görüşmelerinin sekteye uğradığını söylemişti. ABD ile ilişkilerin gözden geçirileceğini belirten Pakistan hükümeti, ABD büyükelçisini çağırdı. Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry Nisar, haftalardır çok çaba harcadıklarını ve sonunda müzakerelerin başladığını kamuoyuna açıklamayı düşündüklerini; ancak Mesud’un öldürülmesiyle bunun gerçekleşemediğini belirtti.

ABD’nin İHA saldırısına tepki gösteren Pakistanlılar, sokaklara çıkarak gösteri düzenlerken Taliban da liderlerinin ölümünün intikamını intihar saldırılarıyla alacaklarını açıkladı.

Bush’u katladı

Obama’nın yönetimi altında bugüne kadar Pakistan’da 326 İHA saldırısı düzenlendi. Bu ülkeye ABD’nin düzenlediği toplam İHA saldırısı sayısı ise 378. Yemen’e 93 saldırı düzenlenirken Somali’ye de en az beş tane İHA operasyonu gerçekleştirildi. Obama’nın liderliğinde gerçekleştirilen İHA saldırıları eski ABD başkanı George W. Bush’un düzenlediği 52 saldırıyla kıyaslandığında kaygı verici.