-OBAMA İNGİLTERE'YE TEŞEKKÜR ETTİ LONDRA (A.A) - 25.05.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, 11 Eylül saldırısından bu yana gösterdiği dayanışmadan dolayı İngiltere'ye teşekkür etti. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, resmi ziyarette bulunan ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama onuruna akşam yemeği verdi. Buckingham Sarayındaki yemeğe, aralarında politikacılar, kraliyet ailesi mensupları ve ünlü aktörlerin de bulunduğu yaklaşık 170 kişi katıldı. Katılımcılar arasında ünlü aktörler Tom Hanks ve Kevin Spacey ile İngiliz aktris Helena Bonham Carter da vardı. Yemekte, Michelle Obama ünlü modacı Tom Ford imzalı beyaz bir elbise giyerken, Kraliçe de beyaz ve üzeri işlemeli bir elbise giydi. Kraliçe 2. Elizabeth yemekten önce yaptığı konuşmada, Obama ve eşinin İngiltere'yi ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''Aramızdaki bağların gücünün ve çok sayıda ortak ilgi alanımızın, ABD ve İngiltere yan yana durduğunda halklarımızın ve başka halkların daha güvende ve daha fazla refah içinde olmasını sağlayacağına inanıyorum'' dedi. ABD Başkanı Obama da konuşmasında, ''Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatı boyunca oluşturulan, ülkelerimizin paylaştığı güçlü ortaklığa güven duyabiliriz'' diyerek, ABD ile İngiltere arasındaki ''özel ilişkileri'' vurguladı. ''İngiltere'ye, 11 Eylül saldırısından bu yana, güvenlik tehditleriyle mücadelede gösterdiği dayanışma için teşekkür ederim'' diyen Obama, İngiliz askeri kuvvetlerini de Amerikan askerleriyle ''omuz omuza durmasından'' dolayı övdü.