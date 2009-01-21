Obama ilk iş olarak Guantanamo'ya el attı

Bir hakim talimatı uyguladı

Obama, Guantanamo'daki savaş suçları mahkemelerinin askeri savcılarına, karara bağlanmamış davaların 120 gün süreyle durdurulmasını istemeleri emrini verdi. Obama ve ekibi bu süre içinde, büyük tepki çeken askeri mahkemenin gidişatını ve zanlıların durumunu incelemek için zaman kazanacak.Obama'nın emri doğrultusunda, Guantanamo'da askeri mahkemede karara bağlanmamış 21 davayla ilgili işlemler durdurulacak. Bu davalar arasında, 11 Eylül saldırılarını düzenlemekle suçlanan 5 tutuklunun idamını isteyen dava da bulunuyor.Bu talebin ardından askeri hakim albay Patrick Parrish, Kanadalı Ömer Hadr'ın Guanatanamo savaş suçları mahkemesindeki yargı sürecini askıya aldı. Hakim yayımladığı yazılı talimatta, bu davanın 120 gün askıya alındığını bildirdi. Ömer Hadr 2002'de Afganistan'da el bombasıyla bir Amerikalı askeri öldürmekle suçlanıyor.Savcıların hakimlere yazılı taleplerinde, söz konusu davalarla ilgili işlemlerin durdurulmasının, "adaletin çıkarına" olduğu belirtilirken, savcı Clay Trivett'in yazılı talebinde, "yeni göreve başlayan başkan ve yönetiminin, genel anlamda askeri komisyon sürecini ve özel anlamda askeri komisyon önünde bekleyen henüz karara bağlanmamış davaları gözden geçirmelerine izin vermek için Savunma Bakanı, Başkanın emriyle Başsavcıya, karara bağlanmamış tüm davaların 120 gün ertelenmesini istemesini salık verdi" ifadesi kullanıldı.Guantanamo'daki askeri mahkeme hakimlerinin bugün savcıların talebiyle ilgili karar vermesi bekleniyor.İnsan hakları savunucuları ve askeri savunma avukatları Obama'ya, askeri komisyonlar olarak bilinen özel mahkemeleri durdurması ve buralarda görülen davaları sivil Amerikan mahkemelerine taşıması çağrısında bulunmuşlardı.2002 yılı ocak ayında açılan Guantanamo kampında hala 245 yabancı tutuklu bulunuyor.