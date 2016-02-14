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Dünya

Obama ile Putin, telefonda Suriye'yi konuştu

Türkiye'nin YPG mevzilerini vurmasının ardından gözler ABD ve Rusya'ya çevrilmişti

14 Şubat 2016 14:18

ABD Başkanı Barack Obama ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki çatışmaları telefonda görüştü.

Rusya haber ajansı RIA'nın Kremlin'e dayandırdığı habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Barack Obama Suriye konusunda bir telefon görüşmesi yaptı.

Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı telefon görüşmesinde Putin, Obama'ya teröre karşı ortak mücadele önerisinde bulundu.

Obama ve Putin'in Münih Güvenlik Konferansı'nda Suriye ile ilgili alınan kararların hayata geçirilmesi için görüş birliği içinde olduğu da belirtildi.

Türkiye'nin YPG mevzilerini vurmasının ardından gözler ABD ve Rusya'ya çevrilmişti. Kremlin'den Türkiye'nin hamlesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby, Türk Silahlı Kuvvetlerinin PYD'ye bağlı YPG güçlerine yaptığı saldırı ile ilgili bir açıklama yaparak ''bütün taraflara tansiyonun azaltılması'' çağrısı yaptı.

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