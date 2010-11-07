-OBAMA HİNDİSTAN'DA ÖĞRENCİLERLE SİYASET KONUŞTU MUMBAİ (A.A) - 07.11.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinde Demokratların yenilgisiyle sonuçlanan Kongre ara seçimlerinin ardından çıktığı ekonomi ağırlıklı Asya gezisinin ilk durağı olan Hindistan'da öğrencilerle görüşmesinde siyaset konuştu. Obama, Hindistan'ın ticari merkezi Mumbai'de üniversite öğrencileriyle konuşmasında, Demokratların yenilgisinin ardından küskün seçmenlerin desteğini almak ve Kongre'de güçlenen Cumhuriyetçilerle çalışmak için bazı "orta yol ıslah ve düzenlemeler" yapması gerektiğini ifade ederken, bazı konularda da taviz vermeyeceğini söyledi. Barack Obama, harcamalarda büyük kesinti yapması için Washington'da baskıyla karşı karşıya olduğu dönemde eğitime, altyapıya ve temiz enerjiye yatırım yapma kararlılığından vazgeçmeyeceğini kaydetti. -BÖLGESEL SORUNLAR- Obama, öğrencilerin bölge ve dünya gündemine ilişkin sorularına yanıt verirken de ABD'nin Hindistan ile Pakistan arasında barış empoze edemeyeceğini söylerken, iki ülkenin daha az tartışmalı konularda diyaloğa başlaması gerektiğini kaydetti. Pakistan'ın ülke sınırları içinde aşırı unsurlarla mücadelesinin istedikleri kadar hızlı olmadığını ifade eden Obama, İslamabad'ın Afganistan'ın kalkınmasına yardım etmesi gerektiğini de söyledi. Obama, Hindistan'ın Afganistan kalkınmasına yaptığı yatırımı överek, "Pakistan da bu sürecin bir ortağı olmalı" dedi. -IRAK VE MYANMAR- ABD Başkanı, Irak konusunda da genel seçimlerin yapılmasından 8 ay sonra halen hükümetin kurulamadığına işaret ederek, hükümet kurulmasının çok gecikmesinin moral bozucu olduğunu belirtti. Obama, "hükümetin kurulması çok uzun sürüyor, bu da bizim ve Irak halkı için moral bozucu" dedi. Barack Obama, 20 yıldır ilk kez seçimlerin düzenlendiği askeri yönetim altındaki Myanmar'da da özgür ve adil bir seçim yapılmadığını ifade etti.