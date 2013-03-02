Obama, harcama kesintileri için onay verdi

ABD Başkanı Barack Obama, uzun süredir ABD ekonomisini yavaşlatacağı kaygısıyla engellemeye çalıştığı otomotik harcama kesintilerine imza atmak zorunda kaldı.

Önceki akşam Cumhuriyetçi kongre üyeleri ile ekonomik gelişme ve askeri hazırlıklara gem vuracak otomatik kesintileri önleme konusunda anlaşmaya varamayan Başkan Obama, dün gece hükümet harcamalarında kesintiye gideceklerini resmi olarak açıkladı.

hurriyet.com.tr'nin haberine göre, dün geç saatlerde imzalanan tasarıya göre bugünden başlayarak 1 Ekim tarihinde kadar hükümet harcamalarında toplamda 85 milyar dolarlık bütçe kesintisine gidilecek.

Obama Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre Liderleri ile gerçekleştirdiği toplantı çıkışında gazetecilere “ Herkes bu durumdan doğrudan etkilenmeyecek, ancak bazı kesimleri çok sert şekilde olumsuz etkileyecek. Bu haftadan itibaren pek çok orta sınıf ailenin hayatları altüst olacak” diye belirtti.



'Zavallı Obama' tartışmasını hatırlattı



Obama’nın bu imzayı atmak zorunda kalması ve Kongre üyeleri ile bir türlü anlaşmaya varamaması Türkiye’de son dönemde yaşanan başkanlık tartışmalarında kendisine yöneltilen ‘zavallı’ benzetmesini akıllara getirdi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ tartışma sürecinde bu hafta yaptığı bir açıklamda, “Obama’nın zavallı bir durumu var. Niçin; parlamentoda hiçbir etkisi yok” sözlerini sarfetmişti.