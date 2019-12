Obama halktan sabır istedi

ABD Başkanı Barack Obama, Amerikalılara ekonomi konusunda sabırlı olmaları çağrısında bulundu.



NBC televizyonunda "The Tonight Show" adlı programa katılan Obama, ekonominin düzeleceğini söyleyerek, "güçlü ve daha başarılı yanımızı ortaya koymalıyız. Bu krizin ne kadar süreceğini, önümüze ne gibi engeller çıkacağını söyleyemeyeceğim konusunda size garanti verebilirim, ancak size söz veriyorum; parlak günler bizi bekliyor" dedi.



Sigorta şirketi American International Group'da (AIG) ödenen primleri geri almaya çalışacakları sözünü yineleyen Obama, "Bu primleri geri alabilmek için her şeyi yapacağız" diye konuştu.



Primlerin ödenmesini engellemede başarısız olduğu gerekçesiyle topa tutulan Hazine Bakanı Timothy Geithner'i savunan Obama, "sanırım Geithner olağanüstü bir iş çıkarıyor. Zeki, sakin ve dengeli biri" dedi.



Obama, California eyaletinde yaptığı konuşmada da ekonomiyi canlandırmak için sağlık sisteminin gözden geçirilmesi, enerji politikalarının değiştirilmesi ve karayollarına daha fazla harcama yapılması planlarına destek verilmesini istedi.



Ekonomi ve sağlık sisteminde düzelmenin zaman alacağını ifade eden Obama, "Her zaman doğruyu yapmayabiliriz, hata yaparsak kimsenin hayal kırıklığına uğramasını istemiyorum" diye konuştu.



Konut hacizlerinden etkilenenlere yardım için California eyaletine 145 milyon dolar kredi vereceklerini, bu kredinin boş evlerin onarımı, yoksul ve orta gelirli ailelere konut yardımı desteği için kullandırılacağını belirten Obama, "Boş evlerle dolu terk edilmiş caddeleri gelişen mahallelere çevirmeye başlayacağız" dedi.