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Dünya

Obama ikinci dönemine resmen başladı

ABD Başkanı Obama, Washington'da düzenlenen törende, başkanlık yemini etti

21 Ocak 2013 21:23

ABD Başkanı Barack Obama, Kongre bahçesinde ve yüz binlerce Amerikalı tarafından izlenen törende yemin etti.

Başkan Obama'ya yeminini, ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı John Roberts ettirdi.

Obama yemin töreni sırasında, eski ABD başkanlarından Abraham Lincoln ile Martin Luther King'in kullandığı İncil'e el bastı.

Törende, Obama'dan önce ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden yemin etti.

ABD'de, ikinci kez başkan seçilen Obama, dün de Beyaz Saray'daki yemin törenine katılarak görevdeki ikinci dönemine resmen başlamıştı.

 

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