Obama haçı kaldırdı, ABD karıştı

Obama'nın Georgetown Üniversitesi’nde Hz. İsa’nın adının yazılı olduğu panoyu kapatması ülkede kriz çıkarttı



ABD’nin yeni başkanı Barack Obama’nın Katolik rahipler tarafından kurulan Georgetown Üniversitesi’nde Hz. İsa’nın adının yazılı olduğu panoyu ve haç sembolünü kapattırarak konuşması Amerika’yı karıştırdı. Katolik dernekleri olaya tepki gösterdi, öğrenciler de okul yönetimini Georgetown’ın Hristiyan mirasına saygısızlıkla suçladı



ABD halkı George Bush’un başkanlık döneminde, Beyaz Saray’ın din işleriyle fazlasıyla haşır neşir olmasına alışmış, Bush’un kiliselerde dev haç sembollerinin önünde yaptığı konuşmalar da sıradan hale gelmişti. Evanjelist Hristiyanların desteklediği neo-con politikaları uyguladığı için eleştirilen Bush, Irak savaşı kararını da Tanrı’yla konuşması sırasında aldığını televizyonlara verdiği röportajda açıkça dile getirmiş, 11 Eylül’ün ardından teröre verdikleri savaşı da “Haçlı Seferi” olarak nitelendirmekten çekinmemişti.



Ancak “değişim” sloganıyla başkanlık koltuğunu devralan Barack Obama, bu alanda da büyük bir değişime imza attı. Önce Bush döneminde pazar günleri klasik haline gelen kilise ziyaretlerinden vazgeçildi. “Sultanahmet’e gittin kiliseye de git” çağrılarına kulak tıkayan Obama, Paskalya dışında kilise ziyaretinde bulunmadı. TBMM’de yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler de tepki çekti. Obama’nın, “Ülkemizde çok sayıda Hristiyan yaşamasına rağmen, biz kendimizi Hristiyan bir ulus olarak görmüyoruz. Laik bir ülke; inanç ve hukuk üstünlüğüne bağlılık vaadini desteklemeye devam edeceğiz” sözleri Bush’un başdanışmanı Karl Rove tarafından yerden yere vuruldu. Rove, “Obama, Türkiye’deki laik hareketle kendisini özdeşleştiriyor. Türkiye laik ama Amerika’nın tavrı farklı. Biliyorsunuz, bizim tarihimizde dinin kamusal alanda kuvvetli varlığı mevcut. Bu gerçeği inkar etmek çok tuhaf” dedi.



Öğrencilerden tepki



Tartışmalar sürerken ABD’nin en köklü üniversitelerinden Georgetown’da bir konuşma yapan Obama’nın kürsünün arkasında yer alan Hz. İsa sembolünün ve haçın kapatılmasını istemesi yeni bir krize sebep oldu. 1789’de Katolik Cizvit rahiplerinin kurduğu Georgetown’ın yetkilileri, Beyaz Saray’ın isteği doğrultusunda Obama’nın konuşma yaptığı kürsünün hemen arkasında Hz. İsa’nın isminin Latince yazılışı olan IHS (Iesus Hominum Salvator-İnsanlığın kurtarıcısı İsa) sembolü ve haçı örtüyle kapattı. Ancak olayın basına yansımasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Cumhuriyetçiler’e yakın Fox televizyonu Obama’nın aynı kürsüde senatörken yaptığı konuşmanın kayıtlarını yayınladı ve sembollerin o dönemde kapatılmadığını gösterdi. Georgetown Öğrenciler Birliği de okul yönetimini Georgetown’ın Katolik kimliğini feda etmekle suçladı. Hristiyan Savunma Koalisyonu adlı örgüt de, “Şok içindeyiz. Bari Noel’de İsa bebeklerini mi yasaklasınlar” açıklamasını yaptı.



“Irak işgalini Tanrı istedi” demişti



Teksas Valisi olduğu dönemde 10 Haziran tarihini “İsa Günü” olarak ilan eden, bu nedenle din özgürlüğüne aykırı hareket etmekle eleştirilen ABD eski başkanı George Bush, başkanlığı sırasında da eşi Laura ile Pazar ayinlerini hiç aksatmadı. BBC’ye göre bir Filistin heyetiyle yaptığı görüşmede Tanrı ile ilişkisini şöyle anlatmıştı: “Tanrı bana, ’George, Afganistan’a git ve teröristlerle savaş’dedi, yaptım. Ardından, ’George, Irak’a git ve zorbalığı bitir’ dedi, onu da yaptım. Tanrı şimdi bana Filistinliler’e bir devlet, İsrailler’e güvenlik, Ortadoğu’ya da barış getirme görevi verdi.” Bush ayrıca kabinesinde tüm üyelere de güne sabah uyandıktans onra dua ederek başlamaları tavsiyesi verdiğini söylüyordu.





