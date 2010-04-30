Obama gözyaşlarına hâkim olamadı

T24 -

Dorothy Height kim?

Michel Obama ve Başkan yardımcısı Joe Biden'ın da katıldığı ve ABD'nin başkenti Washington'daki Ulusal Katedral'de düzenlenen cenaze töreninde Başkan Obama, uzun süredir hasta olan ve 98 yaşında hayatını kaybeden Dorothy Height için övgü dolu bir konuşma gerçekleştirdi.Obama'nın başkanlığından bu yana 21 defa Beyaz Saray'ı ziyaret eden Heigth'ın cenazesinde Obama, konuşması öncesi ve sonrasında gözyaşlarına hâkim olamadı.1912 yılında Virginia'da doğan ve 1937 yılında aktif sivil hakları savunucusu olan Height, Barack Obama'nın ABD Başkanı olduğu döneme kadar mücadelesini aktif bir şekilde sürdürdü.1925 yılında Negro Kadınlar Konseyi'ne katılan Height, 1957 yılında başkanı olduğu konseydeki başkanlık görevine 1997 yılına kadar devam etti.Dorothy Height, 1960'lı yıllarda ABD'de sivil haklar hareketinin hararetli olarak tartışıldığı ve siyahlara karşı hareketlerle cinayetlerin hızlandığı günlerde siyah ve beyaz kadınlarla birlikte organize ettiği "Wednesdays in Mississippi" hareketiyle Kuzey Güney arasında diyalog başlatmıştı. Bu diyalog ırkçılığın çözümü ve siyahlara yapılan ayrımcılığın sona ermesi için önemli bir adım olmuştu.