Obama golf oynamak isteyince düğün yerini değiştirdiler!

ABD Başkanı Barack Obama’nın golf merakı yüzünden Hawaii’deki askeri üste evlenmeyi planlayan asker çift Natalie Heimel ile Edward Mallue Jr.’ın düğün yerini değiştirmek zorunda kaldığı bildirildi.

Damadın kız kardeşi Jamie McCarthy’ye göre pazar günkü düğünden bir gün önce çift, Klipper Golf Course’da düğün için belirlenen mekanda prova yaptıktan sonra kutlamanın başka yere alındığını öğrendi. Düğün organizatörlerine göre kutlama, denize bakan daha güzel bir yere alındı. Bloomberg’ün durumu Beyaz Saray’a sormasının ardından Obama, çifti arayarak özür ve mutluluk diledi.