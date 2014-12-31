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Dünya

Obama golf oynamak isteyince düğün yerini değiştirdiler!

Obama, çifti arayarak özür ve mutluluk diledi

31 Aralık 2014 11:53

ABD Başkanı Barack Obama’nın golf merakı yüzünden Hawaii’deki askeri üste evlenmeyi planlayan asker çift Natalie Heimel ile Edward Mallue Jr.’ın düğün yerini değiştirmek zorunda kaldığı bildirildi.

Damadın kız kardeşi Jamie McCarthy’ye göre  pazar günkü düğünden bir gün önce çift, Klipper Golf Course’da düğün için belirlenen mekanda prova yaptıktan sonra kutlamanın başka yere alındığını öğrendi. Düğün organizatörlerine göre kutlama, denize bakan daha güzel bir yere alındı. Bloomberg’ün durumu Beyaz Saray’a sormasının ardından Obama, çifti arayarak özür ve mutluluk diledi.

 

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