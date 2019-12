Obama gazetecileri aç bıraktı

Sağlıklı yaşam düsturuyla Beyaz Saray'ın bahçesinde organik sebze yetiştirmeye başlayan First Lady Michelle Obama, 30 öğrenciyle bir araya gelip çabalarının 'meyvelerini' topladı. Sonucu da gazetecileri davet ederek tescil ettirmek isteyen First Lady, toplanan yer elmalarının orduyu doyurmaya yeteceğini söylese de, gazeteciler bu sırada aç kaldı.







Sağlıklı yaşam düsturuyla Beyaz Saray'ın bahçesinde organik sebze yetiştirmeye başlayan First Lady Michelle Obama, 30 öğrenciyle bir araya gelip çabalarının 'meyvelerini' topladı. Sonucu da gazetecileri davet ederek tescil ettirmek isteyen First Lady, toplanan yer elmalarının orduyu doyurmaya yeteceğini söylese de, gazeteciler bu sırada aç kaldı.

First Lady, bahçe eldivenlerini takıp, ilkokul öğrencileriyle birlikte sebzeleri toplamaya girişti. Bahçeden 100 kilogram sebze toplandı. Yer elması, havuç, rezene, marul, domates, brokoli, şalgam, patlıcan, biber ve yeşillikten oluşan sebzeler Beyaz saray'ın yakınındaki bir aşevine verildi.

Michelle Obama'nın martta yapmaya başladığı bahçenin ikinci hasadından, etkinliği ve öğrencilerle Obama'nın pikniğini çekilen bir kordonun arkasından izleyen gazeteci ordusuna ise pay düşmedi.

Organik taze gıdayla beslenmenin önemine her fırsatta vurgu yapan First Lady, bahçenin hazırlanmasının ve tohum ve fidelerin ekilmesinin yaklaşık 180 dolar tuttuğunu da söyledi.