Obama, G20 ülkelerine çağrı yaptı

ABD Başkanı Barack Obama, G20'nin, dünya ekonomisini canlandırmak amacıyla ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.



Obama, Hazine Bakanı Timothy Geithner ile yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, dünya ekonomisindeki kötüleşmenin, ABD'nin kalkınmasını olumsuz etkileyeceğini belirtti.



G20 üyelerinin ortak hareketi ve kararlılığı olmadan ABD'nin kurtarma paketlerinin başarısız olacağına dikkat çeken Obama, krizin üstesinden gelebilmek için mutlaka ortak hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.



G20 zirvesinin, küresel krize yönelik çözümler konusunda olumlu sonuç vereceğini ümit ettiğini söyleyen Obama, ABD'nin, güçlü bir mali sistem ve bankacılık sistemi için gereken her türlü önlemi aldığını ifade etti.



Obama, 410 milyar dolar ek bütçeyi onaylayacağını belirtirken, bu bütçenin, diğer diğer kamu harcamalarından farklı olması gerektiğini söyledi.



Vergi mükelleflerinin paralarının daha sorumlu ve şeffaf bir şekilde kullanılması gerektiğini vurgulayan Obama, bu nedenle yeni mali yıla kadar kullanılacak olan bu ek bütçenin de diğer bütçelere benzemeyeceğini bildirdi.

