-OBAMA: FÜZE SAVUNMA KALKANI KONUSUNDA ANLAŞTIK LİZBON (A.A) - 19.11.2010 - NATO zirvesine katılan ABD Başkanı Barack Obama, NATO liderlerinin, Avrupa'daki tüm NATO ülkelerinin ve ABD'nin topraklarını koruyacak bir füze savunma kalkanı oluşturulması konusunda anlaştıklarını söyledi. Obama, basına yaptığı kısa açıklamada, ''İlk defa, hem ABD hem Avrupa'daki tüm NATO topraklarını ve nüfusunu kapsayacak güce sahip bir füze savunma yeteneğinin geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varmış bulunuyoruz'' diye konuştu. Lizbon Zirvesi'ni ''tarihi'' olarak değerlendiren Obama, liderler arasında ortak bir tutum oluştuğunu, ''bugün önemli bir ilerleme sağlandığını'' belirtti. Obama, ''(Sistem) Müttefiklerimizin (NATO üyelerinin) tümüne belirli bir rol sunuyor'' diye konuştu. Obama, kalkanın nedenine ilişkin olarak da ''Günümüzün tehditlerine karşı, balistik füzelerle gelebilecek tehditlere karşı yurttaşlarımızı koruma kararlılığımızı gösteriyor'' dedi. ABD Başkanı Obama, ''Bir NATO ülkesine yapılmış saldırı, tüm NATO üyelerine yapılmış sayılır'' ifadesini kullandı. Liderlerin yarın, Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ile yapılacak toplantılarda Rusya'yı da sisteme katılmaya davet edeceklerini anımsatan Obama, ''Rusya ile de aynı tehditlerin çoğunu paylaştığımızı birlikte kabul etmemizden hareketle, aramızda iş birliği oluşturma yönünde yarın yapacağımız çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz'' dedi. Obama, ''NATO üyesi ülkelerin, Rusya ile ilişkilerinin kuvvetlendirilmesini ve güvenliğin artırılmasını desteklediklerini'' kaydetti. Yeni sistemin, Kuzey Amerika'da var olan füze kalkanının, Avrupa'daki NATO ülkelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi şeklinde oluşturulacağı, komuta ve kontrol gibi konuların daha sonra belirleneceği belirtiliyor. Yetkililer, sistem için 28 NATO ülkesinin, 280 milyon dolar yatırım yapmasının gerekeceğini bildiriyor.