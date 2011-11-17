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Dünya

Obama fotoğraflı reklama kınama WASHINGTON (A.A)

17 Kasım 2011 21:59

-Obama fotoğraflı reklama kınama WASHINGTON (A.A) - 17.11.2011 - Beyaz Saray, İtalyan giyim şirketi Benetton'un reklam kampanyasında ABD Başkanı Barack Obama'nın fotoğrafının kullanılmasını kınadı. Beyaz Saray sözcülerinden Eric Schultz, yaptığı yazılı açıklamada, uzun zamandır Beyaz Saray'ın, başkanın adının ve fotoğrafının ticari nedenlerle kullanılmasını kınayan bir politika izlediğini belirtti. Şirket, ''nefret yok'' adlı reklam kampanyasında aralarında Obama'yı Çin Devlet Başkanı Hu Cintao ve Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez ile öpüşürken gösteren fotomontajı reklam kampanyasında kullanmıştı. Benetton dün Papa 16. Benediktus'u Kahireli bir imamı öperken gösteren fotomontajı, Vatikan'ın baskısı üzerine reklam kampanyasından kaldırmak zorunda kalmış, Vatikan bugün Benetton'a dava açmaya hazırlandığını açıklamıştı.

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