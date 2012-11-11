Obama, Florida'yı da aldı

ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili son veriler 4 gün aradan sonra geldi. Oy sayma işleminin bugün tamamlanabildiği Florida'nın kazananı da eyaletteki oyların yüzde 50'sini alan Obama oldu.



ABD Başkanı Barack Obama'nın, seçimlerin tamamlanmasının ardından 4 gün geçmesine rağmen, sonucu bir türlü açıklanamayan Florida eyaletinde de galip geldiği ilan edildi.

Florida eyaletinde oy sayma işlemleri bugün tamamlanabildi. Eyaletteki seçimin galibinin Obama olduğu açıklandı.

Böylece Obama, seçimlerde elde ettiği seçici delege sayısını 332'ye yükseltti. Seçimin neticesi ''Obama: 332 - Romney: 206'' şeklinde oldu.

Florida eyaleti yetkilileri, Obama'nın eyalette oyların yüzde 50'sini aldığını, rakibi Mitt Romney'in ise yüzde 49,1'de kaldığını, ikisi arasındaki oy farkının 74 bin olduğunu belirtti.

Obama, Florida'da galip gelmesinin ardından, 9 ''salıncak eyaletten'', yani Florida, Ohio, Iowa, New Hampshire, Wisconsin, Virginia, Colorado, Nevada ve North Carolina'dan 8'inde galip gelen taraf oldu. Romney ise, bu eyaletlerden sadece North Carolina'da başarılı olabildi.