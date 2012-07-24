Obama: Esed'in kimyasal kullanması trajik hata olur

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esed'e, hükümetinin kimyasal silah kullanmasının trajik bir hata olacağı uyarısında bulundu.

Obama'nın uyarısı, Şam yönetiminin kimyasal silah depoladığını itiraf etmesini izliyor.

Suriye hükümeti, dün kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmayacağını, ancak dışarıdan gelen bir saldırıya karşı bu silahları kullanabileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Cihat Makdissi Silahlı Kuvvetler'in gözetimindeki kimyasal silahların "Suriye içerisinde" asla kullanılmayacağını bildirdi.

Kimyasal silahların üretimini yasaklayan uluslararası anlaşmayı imzalamamış olan Suriye, daha önce kimyasal silahlarının varlığını resmen kabul etmiş değildi.

Nevada'da konuşan Obama, kimyasal silahların kullanılması halinde, Suriye liderinin sorumlu tutulacağını vurguladı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki- mun da kimyasal silah kullanma düşüncesinin bile kınamaya yeterli olduğunu belirtti.

Bölgedeki BBC muhabiri, asıl kaygı veren noktanın bu silahların Suriye hükümeti düştüğü takdirde aşırılık yanlısı grupların eline geçmesi riski olduğuna dikkat çekti.

BBC'nin Washington muhabiri Kim Ghattas da Amerikalı yetkililerin muhtemel bir durum planının ayrıntılarını tartışmayı reddederken Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın geçen haftaki İsrail ziyaretinde bu konunun gündeme geldiğini kabul ettiklerini aktardı.

Halep'te çatışma

Öte yandan başkent Şam'ın yanı sıra ülkenin kuzeyindeki Halep kentinde de isyancılarla hükümet güçleri arasındaki yoğun çatışmaların devam ettiği bildirildi.

Bu arada Suriye'deki yardım kuruluşlarının verdiği bilgiye göre insani yardımlara ihtiyaç duyanlarının sayısı keskin bir artış gösterdi.

Suriye Arap Kızılayı, bir buçuk milyon kişinin devam eden şiddet nedeniyle evsiz kaldığını tahmin ediyor.

BM mülteci örgütü UNHCR da zorlu Ürdün sınırını geçmeyi başaran 100 bin kişinin kalabilmesi için bir mülteci kampı kurdu. (BBC Türkçe)