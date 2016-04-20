Obama: Esad ülkesini paramparça eden korkunç bir diktatör!

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye sorunun çözülmesi için Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın gitmesi gerektiğine dair pozisyonlarını koruduklarını söyledi. Obama, "Esad berbat bir lider, ülkesini paramparça eden korkunç bir diktatör. Onun oradan uzaklaştırılması gerektiği bizim pozisyonumuz olmayı sürdürüyor" dedi.

NTV'de yer alan habere göre, Obama, CBS televizyonundan Charlie Rose’a verdiği mülakatta Suriye krizine ilişkin soruları da yanıtladı.

ABD ve Rusya’nın Suriye’deki iç savaşı durdurmada işbirliği içinde olmamalarının bu ülkedeki durumu daha da kötüleştirdiğini ifade eden Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesini hatırlattı. Obama, şunları kaydetti:

"Onunla telefon görüşmem, Suriye’nin daha hızlı bir şekilde yıprandığını göreceğimizi belirtmek içindi. Eğer ABD ve Rusya bunu (çatışmaların sonlandırılması anlaşması) korumak için birbiriyle uyumlu hareket etmezse ve siyasi dönüşümü ilerletmezse, o zaman bundan üç, dört hafta önceki bulunduğumuz pozisyona dönebiliriz. Bu hiçbirimizin çıkarlarına yaramıyor."

Sorunun çözümünde ABD ile Rusya arasındaki en çekişmeli konunun Beşşar Esad'ın geleceği olduğuna işaret eden Obama, "Onlar (Rusya) Suriye devletinin yapısını korumaya kendilerini adamış durumdalar ki teoride biz de buna karşı çıkmıyoruz ancak sürekli olarak, altı yıl boyunca karşı karşıya geldiğimiz şey ise onun (Putin), Esad’ın gidişini tek taraf olarak destekleyememesi. Bu Esad’ın ve Suriyelilerin vereceği bir karar" diye konuştu.



Obama, Suriye’nin bu hale gelmesinde Esad’ın sorumlu olduğunu belirterek, "Esad berbat bir lider, ülkesini paramparça eden korkunç bir diktatör. Onun oradan uzaklaştırılması gerektiği bizim pozisyonumuz olmayı sürdürüyor.” dedi.