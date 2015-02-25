Obama: Esad gitmeden Suriye istikrara kavuşmaz

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın iktidardan gidişi sağlanana kadar, bu ülkeyi tam olarak istikrara kavuşturmanın mümkün olmayacağını söyledi. Obama açıklamasında 'Orada ılımlı muhalefeti desteklemeye devam edeceğiz ve ülkede meşruiyetini kaybeden Esad'ın (iktidardan) gidişi sağlanana kadar ülkeyi tam olarak istikrara kavuşturmak mümkün olmayacak' ifadelerini kullandı.

Obama, Beyaz Saray'da, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamid el Tani ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Katar'ın IŞİD'e karşı koalisyonda güçlü bir ortak olduğunu belirterek, "IŞİD'in yenilgiye uğratılmasını sağlamada ikimiz de kararlıyız. İkimiz de Irak'ta, Sünni, Şii, Kürt tüm insanların birlikte, barış içinde yaşama fırsatına sahip olmasını temin etmeye bağlılık göstermekteyiz" dedi.

'Ilımlı muhalefeti desteklemeye devam edeceğiz'

Vatan'da yer alan habere göre, Suriye'deki duruma dair de derin endişe duyduklarını ifade eden Obama, "Orada ılımlı muhalefeti desteklemeye devam edeceğizve ülkede meşruiyetini kaybeden Esad'ın (iktidardan) gidişi sağlanana kadar ülkeyi tam olarak istikrara kavuşturmak mümkün olmayacak. O noktaya nasıl ulaşacağımız olağanüstü bir zorluk kaynağı ve (el Tani ile) bunun nasıl başarılabileceği hakkında fikirler paylaştık" diye konuştu.

Obama, görüşmede Libya ve Yemen'deki gelişmeleri de konuştuklarını kaydederken, sorunlara siyasi çözümler bulma çabasında bölgedeki tüm ülkelerle ne kadar çok birlikle çalışabilirlerse, mezhepsel gerilimleri da o kadar azaltabilecekleri, şiddet yanlısı aşırıcıları yalnızlaştırabilecekleri ve daha etkili olabilecekleri yönünde ortak inanca sahip olduklarını söyledi.

'Tarhan'a baskı devam'

İran'la devam eden nükleer müzakereler konusunun da görüşmede gündeme geldiğini aktaran Obama, el Tani'yi bu süreçte gelinen son durum hakkında bilgilendirdiğini ve buradaki amaçlarının İran'ın nükleer silah sahibi olmadığının teyit edilebilmesi ve "İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı etkiye sahip diğer bazı eylemleri noktasında" Tahran'a baskı yapmaya devam edecekleri yönünde güvence verdiğini belirtti.

Obama, bu konuların birçoğunu diplomatik yoldan çözmeyi tercih ettiklerini, Doha'nın da aynı görüşü paylaştığını dile getirdi.

Filistin de konuşuldu

Katar Emiri el Tani de, "Bölgemizde olanlardan hepimiz kaygı duymaktayız. Bölgemizdeki terörist gruplardan da endişeliyiz" diyerek, terör ve teröre zemin hazırlayan unsurlarla birlikte mücadele etmelerinin önemini vurguladı. Filistin'deki duruma da değinen el Tani, bunun Ortadoğu'da önemli bir konu olduğunu ve bu meseleye bir çözüm bulmaları gerektiğini belirtti. El Tani, Obama'ya hitaben, "Filistin'de barış sürecine yönelik bağlılığınızı sizden duymaktan mutlu oldum" dedi.