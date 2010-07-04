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Politika

'Obama Erdoğan'ı uyardı' iddiası

Amerika'ın yardım gemisine saldırı konusunda uluslararası soruşturma isteyen Türkiye'yi en üst düzeyde uyardığı iddia edildi.

04 Temmuz 2010 03:00

T24 - Amerika'ın yardım gemisine saldırı konusunda uluslararası soruşturma isteyen Türkiye'yi en üst düzeyde uyardığı iddia edildi. ABD Başkanı Barack Obama'nın Kanada'da görüştüğü Başbakan Erdoğan'a, "Mavi Marmara için istediğiniz uluslararası soruşturma sizin zararınıza olabilir. Gemidekiler suçlanabilir" dediği belirtildi.

Londra'da Arapça olarak yayımlanan El Hayat gazetesine konuşan Türk diplomatik kaynaklar, görüşmede Obama'nın Erdoğan'ı uluslararası soruşturma isteğinden vazgeçirmeye çalıştığını söyledi.

Gazetenin haberine göre Obama Erdoğan'a, "Böyle bir soruşturma bazı yolcuların ya da insani yardım vakfı üyesi bazı kişilerin suçlanmasıyla sonuçlanabilir. Türkiye bu talebinin iki ucu da keskin bir kılıç olduğunu bilmek zorunda" ifadesini kullandı.

Haberde Türk kaynaklar, Obama'nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmede "Türkiye'nin taleplerinin kabul edilmesi için baskı yapacağı"na dair söz verdiğini de öne sürdü.

Haberde, Erdoğan'ın görüşme sonrası İsrail'le ilişkilerin düzelmesi için "uluslararası soruşturma" şartını saymadığı iddia ediliyor.



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