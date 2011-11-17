-Obama Endonezya'da BALİ (A.A) - 17.11.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, 9 günlük Asya-Pasifik gezisinin son durağı olan Endonezya'ya geldi. Obama'yı taşıyan Air Force One uçağı, Avustralya'nın Darwin kentinden 2 saat süren yolculuğun ardından Endonezya'nın Bali adasına indi. Barack Obama, Endonezya'da Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğinin (ASEAN) toplantısına katılacak. Obama'nın Hindistan, Filipinler ve Malezya liderleriyle de ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor. Bu, ABD Başkanı olarak Obama'nın Endonezya'ya ikinci gelişi. Obama, geçen yıl, çocukken 4 yıl boyunca yaşadığı Cakarta'yı ziyaret etmişti. ABD Başkanı, Cumartesi günü Endonezya'dan ayrılarak ülkesine dönecek.