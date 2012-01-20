Obama: En güvendiğim liderlerden biri Erdoğan

T24 - ABD Başkanı Barack Obama "iyi ilişkiler içinde olduğu" ve "sözüne güvendiği" liderler arasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı da saydı.





Amerikan Time dergisi, ABD Başkanı Barack Obama'yı kapağına taşıdı. Derginin yazarlarından Farid Zakaria ile bir söyleşi yapan ABD Başkanı Obama, "dünya liderleriyle ikili ilişkilerde soğuk olduğu" yönündeki soruya, böyle bir düşüncenin doğru olmadığını belirterek, iyi ilişkiler içinde olduğu liderleri sıraladı.



Obama, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hindistan Başbakanı Manmohan Singh, Güney Kore Devlet Başkanı Li Myung-Bak, İngiltere Başbakanı David Cameron ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la iyi ilişkilere sahip olduğunu ve sözlerine güvendiğini söyledi.



Obama, "Onların sözlerine güveniyorum çünkü verdikleri sözlerin arkasında duruyorlar. Ayrıca bizim kaygılandığımız konular ve çıkarlarımızı da dikkate alıyorlar. Bu nedenlerden ötürü onlarla çok yakın iliişki içinde çalışıyor ve birçok konuya da birlikte çözüm getirdik" dedi.

İran'a karşı uluslararası toplum birleşti'



Cumhuriyetçi Parti başkan aday adaylarından Mitt Romney'in "Obama yeniden seçilirse İran nükleer silaha sahip olacak" sözlerini de değerlendiren ABD Başkanı Barack Obama, göreve geldiklerinde İran nükleer programı konusunda uluslararası toplumun bölündüğünü ancak kendi yönetiminin çabaları sayesinde Rusya ve Çin dahil İran'a ciddi ekonomik yaptırımlar uygulandığını söyledi.



İran'ın müzareke masasına dönmek için ayak direttiğini ve samimi olmadığını savunan Obama, "İran tıp alanında kullanmak için izotoplara ihtiyaç duyduğunu açıkladı. BM gözetiminde uluslararası toplum bunu kendilerine verecekti. Ancak İran bu konuda bir oyalama taktiği uyguladıktan sonra yüzde 20 oranındaki zenginleştirilmiş uranyumu ürettiğini açıkladı. Bu İran'a niçin güvenmemiz geretiğinin bir göstergesi" şeklinde konuştu.

'ABD'nin dünyadaki liderliğini pekiştirdim'



Göreve gelmeden önce George W. Bush'un uyguladığı dış politikaya mesafeli yaklaştığını söyleyen Obama, ancak üç yılllık görev süresi sonunda, Bush'un çok zor dönemde oldukça verimli bir dış politika uyguladığı görüşüne yaklaştığını belirtti.



Obama görev geldiği üç yıl içinde Irak'taki savaşı sona erdirdiğini, ABD'nin baş düşmanı El Kaide'ye karşı verilen mücadeleyi daha da güçlendirdiğini ve ülkesinin dünyadaki liderliğini pekiştirdiğini söyledi.





