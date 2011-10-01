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Dünya

Obama: El Kaide'ye çok ağır darbe vuruldu WASHINGTON (A.A)

01 Ekim 2011 01:06

-Obama: El Kaide'ye çok ağır darbe vuruldu  WASHINGTON (A.A) - 30.09.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, El Kaide bağlantılı imam Enver El Evlaki'nin öldürülmesinin ''El Kaide'ye vurulmuş çok ağır bir darbe'' olduğunu belirtti. Obama, Fort Myer askeri üssünde düzenlenen ABD Genelkurmay Başkanlığı devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, ABD'nin terörist şebekeleri yok etmeye kararlı olduğunu belirterek, Evlaki'nin ölümünün, El Kaide'nin Arap Yarımadası'ndaki en aktif koluna vurulmuş çok ağır bir darbe olduğunu kaydetti. Obama, başarısızlığa uğratılan 2009 Noelindeki Amsterdam-Detroit seferini yapan yolcu uçağı ile 2010'daki Amerikan kargo uçaklarını hedef alan saldırı girişimlerinin ardındaki kişi olan Evlaki'nin ölümünün, El Kaide ve kollarının yenilgiye uğratılması konusundaki küresel çabalarda önemli ve yeni bir etabı işaret ettiğini belirtti. ABD Başkanı, bununla birlikte, ''zayıflasa'' bile Arap Yarımadası'ndaki El Kaide'nin tehlikeli bir örgüt olmaya devam ettiğini kaydetti. Obama, gelecekte ABD ve müttefiklerine yönelik tehditler karşısında tetikte kalmaya devam edeceklerini belirterek, Evlaki'nin ölümünün El Kaide ve kollarının dünyanın hiçbir yerinde güvende olmayacaklarını gösterdiğini kaydetti. Öte yandan Obama, bir radyoya yaptığı açıklamada, ABD ve Yemen'in, Evlaki'nin yakalanması için uzun süredir işbirliği içinde olduğunu söyledi. Evlaki'nin ele geçirildiği operasyonun detayları hakkında bilgi vermeyen Obama, Evlaki'nin öldürülmesi emrini kendisinin verip vermediği konusunda ise yorumda bulunmadı.

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