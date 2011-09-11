T24 - ABD Başkanı Barack Obama, “El Kaide’ye karşı Müslümanlarla birleştik. Usame Bin Ladin’i saf dışı bıraktık ve El Kaide’yi yenilgi yoluna soktuk. Dostlarımız ve ortaklarımızla bu mücadelede kaybedilenleri anmada birleştik” dedi.





ABD Başkanı Barack Obama, 11 Eylül’ün 10’uncu yıldönümünde Hürriyet’e yazdığı yazıyla dünyaya barış için ortaklık çağrısında bulundu. Obama, şu mesajları verdi:



11 Eylül terörist saldırılarının 10’uncu yıldönümünde, 11 Eylül’ün yalnızca ABD’ye karşı gerçekleştirilmiş bir saldırı olmayıp, tüm dünyaya, insanlığa ve paylaştığımız ümitlere karşı bir saldırı olduğunu hatırlıyoruz. O gün 90’dan fazla ülkenin yüzlerce vatandaşından oluşan 3000’e yakın günahsız insanı kaybettiğimizi hatırlıyoruz. Onlar, farklı din ve ırklardan, genç ve yaşlı, kadın ve erkeklerdi. Bu hüzünlü yıldönümünde, bu kayıpların hatırasını onurlandırmada aileleri ve ülkelerine katılıyoruz.



10 yıl önce dünyanın nasıl birlik olduğunu minnetle hatırlıyoruz. Dünyanın her yerinde şehirlerin tamamında hayat bir anlık saygı için durdu. İnsanlar, kiliselerde, camilerde, sinagoglarda ve diğer dua edilen yerlerde, hep birlikte dua ettiler. Ve biz Amerika’da olanlar, dünyanın her köşesindeki insanların, mum ışığı nöbetlerinde ve büyükelçiliklerimize yerleştirilmiş çiçek denizinde bizimle nasıl bir dayanışma içinde olduklarını hiçbir zaman unutmayacağız.

El Kaide’ye karşı birleştik



11 Eylül’den haftalar sonra uluslararası toplum olarak hareket ettiğimizi hatırlıyoruz. Geniş bir koalisyonun parçası olarak, El Kaide’yi Afganistan’daki eğitim kamplarından çıkarttık ve Taliban’ı devirdik. Bununla birlikte, saldırıyı takip eden yıllar zordu ve biz 11 Eylül’den sonra global ortaklık ruhunun yıprandığını hissettik.



Başkan olarak, her tür global zorluğun üstesinden gelmek için küresel işbirliğini yenilemek için çalıştım. Yeni dönem yükümlülükleriyle ortak ilgi ve saygı çerçevesinde, kişiler ve ülkelerle ortaklığımızı güçlendirdik.



Uluslararası topluluk olarak, teröristlerin vatandaşlarımızın gücü ve direncinin dengi olmadığını gösterdik. Amerika Birleşik Devletleri’nin, İslam ile savaş halinde olmadığını ve asla olmayacağını söyledim. Aksine, Müslümanların büyük çoğunlukta olduğu onlarca ülkeye saldıran ve on binlerce masum insanı öldüren El Kaide’ye karşı birleştik. Bu hafta, Ortadoğu’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Asya’ya, El Kaide kurbanları ve ailelerinin gösterdiği cesaret ve direnci anıyoruz.



Birlikte çalışarak El Kaide planlarını bozduk, Usame Bin Ladin’i ve liderliğinin büyük kısmını saf dışı bıraktık ve El Kaide’yi yenilgi yoluna soktuk. Bu sırada, Ortadoğu ve Kuzey Afrika halkları da adalet ve saygınlığa giden kesin yolun, akılsız terörizm ve şiddet değil, şiddetsizliğin manevi gücü olduğunu gösteriyor. Şiddet gösteren radikallerin geride bırakıldığı ve geleceğin yıkmak değil, inşa etmek isteyenlere ait olduğu artık çok açık.

ABD’nin eşsiz liderliği



Barış ve refah dolu bir gelecek arayan uluslar; Amerika Birleşik Devletleri’nde bir ortağınız var. Ülkemizde ekonomik sorunlarla karşı karşıya olsak da ABD, dünyada eşsiz liderlik rolünü oynamaya devam edecektir. Irak’ta kalan askerlerimizi çekip, Afganistan’da sorumluluğu devrederken Iraklı ve Afganları, halklarına, güvenlik ve fırsat getirme çabalarında destekleyeceğiz. Arap dünyası ve ötesinde, tüm insanların saygınlığı ve evrensel haklarını savunacağız.



Tüm dünyada, barışın peşinde koşma görevini, halkları yoksulluktan kurtaran kalkınmayı ilerletmeyi, gıda güvenliği, sağlık ve vatandaşların ve toplumların potansiyelini ortaya çıkaran iyi yönetimi geliştirmeyi sürdüreceğiz. Aynı zamanda, ülkemizde değerlerimizi yaşamaya olan taahhüdümüzü yineledik. Göçmenler ülkesi olarak, Amerika Birleşik Devletleri her ülke ve kültürden insanları memnuniyetle karşılar.

Saygınlık özgürlük ve barış



10 yıl önce kaybettiğimiz tüm masum kurbanlar gibi yeni Amerikalılar, bize, her türlü ırk, etnik köken, geçmiş ya da inanç farklılıklarına rağmen, hepimizin bu ve gelecek nesiller için dünyayı daha iyi bir yer yapabilme ortak umudunu hatırlatıyor. Bu, kaybettiklerimizin mirası olmalı. Bize 11 Eylül’de saldıranlar, ABD ile dünyanın arasını açmak istediler. Başaramadılar. 10’uncu yıldönümünde, dostlarımız ve ortaklarımızla bu mücadelede kaybedilenleri anmada birleştik. Onların anısına, tüm insanların saygınlık, özgürlük ve barış içinde yaşadığı bir dünya için ortaklığın ruhunu ve karşılıklı saygıyı tekrar doğruluyoruz.

Hilary Clinton: El Kaide saldırısı bekliyoruz







Amerika, 10 yıl önce meydana gelen 11 Eylül saldırılarından sonra her yıl olduğu gibi bu yıl da alarmda. Amerikan Dışişleri Bakanı Hıllary Clınton, El Kaide'nin saldırı tehdidi olduğunu söyledi. Özellikle Başkent Washington ve New York'ta önlemler arttırıldı.



Amerika'daki askeri üslerde alarm seviyesinin artırılması sonrası, toplu taşıma araçları, köprüler ve tünellerde güvenlik artırıldı. İddiaya göre, El Kaide saldırı yapacak. Hatta, Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden'in açıklamasına göre, kesin bir işaret yok ama bomba yüklü bir araçla saldırı olasılığı var. Amerikanın elindeki istihbarata göre, 3 kişi aranıyor. Güvenlik güçleri şüphelilerin peşinde.



Aslında her 11 Eylül yaklaşıldığında bu tür iddialar ortaya atılıyor. Ancak bu kez durum daha ciddi. Zira, El Kaide'nin eski lideri Usame Bin Ladin 2 Mayıs'ta Pakistan'da, Amerikan askerleri tarafından öldürüldü.



Şimdi, istihbarat kaynakları yeni El Kaide lideri Mısır kökenli Eymen El Zevahiri'nin misilleme peşinde olduğu yönünde.



Bazı Amerikalı yetkililer, olası saldırının 11 Eylül'de olduğu gibi eş zamanlı olabileceğinden korkuyor..



New York Belediye Başkanı Mıchael Bloomberg tehdide rağmen halka, hayatınıza devam edin çağrısı yaptı. Yoğun güvenlik önlemlerine Amerikalıların geneli de destek vermiş görünüyor.