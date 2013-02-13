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Dünya

Obama: Ekonominin motorunu yeniden ateşleyeceğiz

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, orta sınıf işler yaratarak Amerikan ekonomisini canlandırma sözü verdi

13 Şubat 2013 11:02

Devletin daha büyük değil, daha "akıllı" olması gerektiğine vurgu yapan Demokrat Partili başkan, devletin yalnızca küçük bir kesim için değil, geniş kesimler için var olması gerektiğini de söyledi.

BBC' yer alan haberde, bireysel silahlanmanın yol açtığı şiddet olaylarının azaltma sözü de veren Obama, her iki partinin de üzerinde uzlaştığı bir göçmenlik reformu yapılması çağrısında da bulundu.

Obama'nın konuşmasına Cumhuriyetçi partinin yanıtını veren Senatör Marco Rubio ise, başkanın, vergileri artırma konusundaki "takıntısına" son vermesi gerektiğini de belirtti.

Temsilciler Meclisi'nde konuşan Obama, kendi neslinin görevinin, "Amerika'nın ekonomik büyüme motorunu yeniden ateşlemek ve yükselen bir orta sınıf yaratmak" olduğunu da belirtti.

Başkan Obama, Afganistan'da bulunan 34 bin ABD askerinin gelecek yılla birlikte ülkelerine döneceklerini ve Amerika'nın Afganistan'daki savaşının 2014 yılında sona ereceğini de duyurdu.

Gelecekte, Amerika'nın asker göndermek yerine Yemen, Libya ve Somali gibi ülkelerin kendi güvenliklerini sağlamalarına yardımcı olacaklarını da belirten Obama, Kuzey Kore'ye de nükleer silahlar konusundaki uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

2014 yılı sonunda ABD'nin Afganistan'daki operasyonları sona erecek. Ancak geride eğitim vermek amacıyla ne kadar asker bırakılacağı henüz netlik kazanmış değil.

Obama'nın Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ile Ocak'ta yaptığı görüşmede, muharip görevlerin Afgan güçlerine devredilmesinin hızlandırılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Beyaz Saray daha önce Afganistan'da 9 bin civarında asker tutma niyetini ima etmişti; öte yandan geride hiç asker bırakılmaması ihtimalinde de söz etmişti. ABD'nin Afganistan'daki asker sayısı 2010'da 100 bin ile doruğa çıkmıştı.

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