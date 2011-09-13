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Ekonomi

Obama: Ekonomi zayıf kalmaya devam edebilir WASHINGTON (A.A)

13 Eylül 2011 17:40

-Obama: Ekonomi zayıf kalmaya devam edebilir WASHINGTON (A.A) - 13.09.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, dünya ekonomisinin zayıf kalmaya devam edebileceği, Avro bölgesindeki krizin sürebileceği uyarısında bulundu. Obama, Washington'da İspanyol gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sorun çözülmediği sürece, dünya ekonomisinde zayıflamaları görmeye devam edeceğimizi düşürüyorum" dedi. Sorunun, Fransa'da Kasım'da düzenlenecek G-20 toplantısının önemli bir konusu olacağını belirten Obama, ABD'nin Avro bölgesindeki krizin çözümü için Avrupa ülkelerinin çabalarıyla "yakından ilgilendiğini" ancak büyük Avrupa ülkelerinin bu konuda bir stratejiye karar vermesi gerektiğini söyledi. Obama, "Yunanistan'ın daha acil bir sorun olduğu açık. Krizi hafifletmek için önlem alıyorlar, durdurmak için değil" dedi. Bu arada ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner, Cuma günü Polonya'da düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Ekonomi ve Maliye Bakanları Toplantısına (ECOFIN) katılacak. Polonya, yıl sonuna kadar Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını yürütecek.

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