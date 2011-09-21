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Obama: Devlet ancak görüşmelerle mümkün

Obama, barışa giden kestirme bir yol olmadığını söyledi

21 Eylül 2011 03:00

T24 - ABD Başkanı Barack Obama, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Filistinlilerin kendi devletlerini hak ettiklerini, ancak bunun sadece İsrail'le görüşmelerle elde edilebileceğini söyledi.


Obama, BM Genel Kurulu'nun açılışında oturumunda yaptığı konuşmada, 'Barış açıklamalar ve BM'deki kararlarla gelmeyecek.'dedi. 

Konuşmasında barışa giden kestirme bir yol olmadığını vurgulayan Obama', önümüzdeki saatlerde İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Filistin lideri Mahmud Abbas'la görüşecek. 

Obama'nın görüşmede Abbas'ı tanınma girişiminden vazgeçirmeye çalışması bekleniyor. 

Abbas, Cuma günü BM Genel Kurulu'nda yapacağı görüşmeden sonra Genel Sekreter Ban Ki-Moon'a, Filistin'in BM nezdinde devlet olarak tanınması için yazılı başvuruda bulunmayı planlıyor.

Abbas'ın talebi Genel Sekreter tarafından uygun görülürse, konu BM Güvenlik Konseyi'ne gelecek. 

Talebin kabul edilmesi için 15 konsey üyesinden, en az dokuzunun onaylaması ve daimi üyelerce veto edilmemesi gerekiyor. 

Ancak ABD talebi veto etmeye kararlı. 

Batılı diplomatların, veto sürecini ertelemek için zaman kazanmaya çalıştığı kaydediliyor. 

BM nezdinde tanınmanın sembolik bir önemi bulunuyor. Ancak Filistinliler tanınmanın barış görüşmelerinde ellerini güçlendireceğini savunuyor. 


Güvenlik konseyi olmazsa, genel kurul 

İsrailli yetkililerse, Filistinlilerin girişiminin bölgede gerilimi yükselteceğini iddia ediyor. 
 
Filistinliler Güvenlik Konseyi'ndeki süreç veto yoluyla başarısız olursa, konuyu BM Genel Kurulu'na taşımayı planlıyor. 

Genel kurulda Vatikan'ın sahip olduğu, üye olmayan devlet statüsü talep edilmesi bekleniyor. 

Filistin lideri Mahmud Abbas, son günlerde art arda Birleşmiş Milletler'e devlet olarak katılma talebinden geri adım atmayacakları yönünde güçlü mesajlar verdi.  

Yoğun baskı altında olduklarını ama kararlarından geri dönmeyeceklerini belirten Abbas bu hafta başında "Gayretlerimiz üyelik talebi için; başka fikirleri tartışmayacağız." demişti. 

Abbas, "Dolaylı olsun doğrudan olsun tüm müzakereler, İsrail'in inadı yüzünden sonuça varmadı" diyor. 

Ancak Başkan Obama, Orta Doğu dörtlüsü olarak bilinen ve ABD, Rusya, AB ve BM yetkililerinden oluşan heyetin görüşmelere yeniden başlanması için zemin hazırlayacak bir açıklama yayımlamasına zaman tanınmasını istiyor. 


Netanyahu, teşekkür etti

ABD Başkanı, konuşmasının ardından İsrail Başbakanı Benyamın Netanyhau ile biraraya geldi. Netanyahu, Obama’ya, genel kuruldaki konuşması nedeniyle teşekkür etti.

Netanyahu, Filistinlilerin bu yöndeki girişimini de, "başarılı olmayacak kestirme bir yol" olarak tanımladı.



 

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