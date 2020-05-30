Obama'dan George Floyd cinayeti hakkında açıklama: 2020 ABD'sinde bu normal olmamalı

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44. ABD Başkanı Barack Obama, Minneapolis'te Afrikan Amerikalı George Floyd'un bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından, böyle bir durumun 2020 ABD'sinde "normal" kabul edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Cinayetten dört gün sonra sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımlayan Obama, "Pandemi ve ekonomik kriz hayatımızın her bölümünü etkisi altına alırken 'normale dönmek istemek' çok doğal. Ancak unutmamalıyız ki milyonlarca ABD'li için ten rengine göre farklı muamele görmek trajik, acı ve şaşırtıcı bir şekide 'normal' yazdı.

Obama, "Bu 2020 ABD'sinde normal olmamalı. Bu 'normal' olamaz. Çocuklarımızın yüksek değerlere sahip bir ülkede büyümesini istiyorsak daha iyi olmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs günlerinde tüm dünyanın alıştığı söyleme göndermede bulunan Obama, devlet kurumlarında adaletsiz muamele ve gericiliğin tarih olduğu bir "yeni normal" için herkesin ırk ayrımı gözetmeden beraber çalışması gerektiğini ifade etti.

Obama yaptığı açıklamada "orta yaşlı Afrikan Amerikalı bir iş adamı" olarak nitelendirdiği bir kişiden kendine gelen e-postaya da yer verdi;

"Dostum sana söylemeliyim ki Minnesota'daki George Floyd olayı canımı yaktı. Videoyu gördüğümde ağladım. Beni mahvetti. 'Boyundaki diz' sistemin nasıl başarılı bir şekilde siyah insanları geri tutmayı başardığının, yardım çığlıklarını dinlemediğinin bir metaforu. İnsanların umrunda değil. Gerçekten trajik."

George Floyd'u diziyle boğarak öldüren polis dün gözaltına aldı. Cinayetin ardından Minneapolis'te başlayan protestolar ülkenin birçok büyük şehirine yayıldı.