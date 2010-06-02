Obama: Çözüm için yoğun çaba gösteriyoruz

T24

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yardım götüren gemilere yaptığı saldırıyla ilgili ABD Başkanı Barack Obama ile yaptığı telefon görüşmesinde saldırının hukuk dışı olduğunu vurgulayarak, “İsrail bölge barışına bugüne kadar en büyük katkıyı yapan bölgedeki tek dostunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Önümüzdeki günlerde atacağı adımlar, bölgedeki konumunu belirleyici olacaktır” dedi. Obama ise, Türkiye’nin konuyla ilgili hissiyatını çok iyi değerlendirdiğini belirterek, “Bu konunun uluslararası hukuka ve Türkiye’nin beklentilerine en uygun şekilde bir çözüm için yoğun çaba gösteriyoruz. Göstermeye de devam edeceğiz” diye konuştu.





Görüşme 1 saat sürdü



Erdoğan, dün akşam 23.00 sıralarında İsrail’in Gazze’ye yardım götüren gemilere yaptığı saldırıyla ilgili olarak Obama ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider arasında 1 saat süren görüşmede Erdoğan, Gazze’ye yardım götüren gemilere yapılan İsrail saldırısı hakkında bilgi vererek, olayın cereyan tarzı ve Türkiye için önemi hakkındaki düşüncelerini açıkladı.



Erdoğan, İsrail saldırısının kabul edilemez bir hukuk dışılık ve uluslararası teamüllere aykırı bir faaliyet olduğunu belirterek, en kısa zamanda öldürülen vatandaşlarımızın cenazelerini, yaralılarımızı ve gönüllülerimiz ile yardım faaliyeti içindeki gemilerin serbest bırakılarak Türkiye’ye iadesini ve Gazze’ye uygulanan ambargonun bir önce kaldırılmasını istedi. Erdoğan,

Akdeniz’de gerçekleşen saldırının sadece Türkiye ile İsrail arasında değil, İsrail ile 32 ülke arasında, dolayısıyla bütün dünyayla olduğunu ifade ederek, “İsrail bölge barışına bugüne kadar en büyük katkıyı yapan bölgedeki tek dostunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Önümüzdeki günlerde atacağı adımlar, bölgedeki konumunu belirleyici olacaktır” dedi.





Obama’dan taziye



Obama ise, İskenderun’da askeri birliğe teröristlerce yapılan saldırı ile Gazze’ye yardım götüren gemilerde hayatını kaybeden Türk vatandaşları için üzüntülerini belirterek, şehit aileleri ve Türk milletine en derin taziyelerini iletti.



Obama, Türkiye’nin Gazze’ye yardım konusu ve müteakip gelişmelerle ilgili hissiyatını çok iyi değerlendirdiğini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına katılarak bunu gösterdiğini belirtti.





‘G-20’de yüz yüze görüşelim’



Obama, “Bu konunun uluslararası hukuka ve Türkiye’nin beklentilerine en uygun şekilde bir çözüm için yoğun çaba gösteriyoruz. Göstermeye de devam edeceğiz. Türkiye ile ABD’nin bölge barışı için bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da çok yakın ilişki içinde olacaklarına inanıyorum. Bölgeyle ilgili diğer konuları Toronto’da yapılacak G-20 toplantısında sizinle yüz yüze, ayrıntılı olarak görüşmek istiyorum” dedi.





