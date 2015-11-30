Obama: Çocuklarımız için daha güzel bir gelecek kuralım



ABD Başkanı Barack Obama, resmi Facebook hesabında yayınladığı mesajında, bugün Paris'te başlayan 21. Dünya İklim Konferansı ile ilgili görüşlerini dile getirdi. 180'den fazla ülkenin emisyon azaltımına dair planlarına netlik kazandırdığını hatırlatan Obama, toplantının bu yönüyle öncekilerden daha farklı olduğunu vurguladı.

Obama, "Uluslararası toplum Paris'te birlik içinde davranmalı ve çocuklarımız için daha güzel bir gelecek kurma iradesinin engellenemeyeceğini ortaya koymalı" ifadesini kullandı.

Vladimir Putin ve Şi Cinping de Paris'te

21. Dünya İklim Konferansı’na Obama ile birlikte aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de bulunduğu 100’den fazla devlet ve hükümet başkanı katılıyor. Zirvede küresel sıcaklık artışının 2 derece ile sınırlandırılması hedefleniyor.

Paris iklim konferansı öncesinde ülkelerin çoğu sera gazı salımını engelleme hedeflerini belirledi. Ancak Birleşmiş Milletler'in yaptığı hesaplamalara göre bu tedbirlerin hepsi hayata geçse dahi yüzyılın sonunda küresel ısınma 2,7 derece olacak. O nedenle bazı ülkeler iklim koruma hedeflerinin 5 yılda bir yeniden belirlendiği bir sürecin yürürlüğe girmesini öneriyor.

İklim için yürüdüler

Konferans öncesinde hafta sonunda Sydney, Berlin, Londra, New York ve Sao Paulo'nun da aralarında bulunduğu birçok kentte gösteriler düzenlendi. Organizatörler, gösterilere 570 binden fazla kişinin katıldığını açıkladı. Paris'teki gösteride polisle çatışma çıktı. 300 kişi gözaltına alındı.