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Dünya

Obama Çin'li kıza hayran hayran bakarken yakalandı

ABD Başkanı Barack Obama, Çin ziyaretinde bir garson kıza hayran hayran bakarken yakalanınca yine flaşlar patladı.

18 Kasım 2009 02:00

ABD Başkanı Barack Obama, Çin ziyaretinde bir garson kıza hayran hayran bakarken yakalanınca yine flaşlar patladı.



Pekin’deki Büyük Halk Toplantı Sarayı’nda yemek yerken ‘yakalanan’ Obama, G-8 zirvesinde de 17 yaşındaki bir Brezilyalı kızın poposuna bakarken görüntülenmiş ve eşi Michelle’den azar işitmişti. Michelle, “Bill Clinton gibi olma. O kadar çalıştın ve bu görüntüyle hatırlanacaksın” demişti. Bazı Amerikan gazeteleri ise, Obama’nın aslında Mayara Tavares isimli kızın poposuna bakmadığını, bir tesadüfün böyle yansıtıldığını ileri sürerek Başkan’ı savunmuştu.
Şimdi Çin ziyaretinin de bu fotoğrafla anılıp anılmayacağı ve Michelle’in ne yorum yapacağı tartışma konusu oldu.

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