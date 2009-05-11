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Dünya

Obama cinayetin şokunu yaşıyor

ABD Başkanı Barack Obama'nın, Irak'ta bir Amerikan askerinin, 5 arkadaşını öldürmesinden "şoke olduğu" bildirildi.

11 Mayıs 2009 03:00

ABD Başkanı Barack Obama'nın, Irak'ta bir Amerikan askerinin, 5 arkadaşını öldürmesinden "şoke olduğu" bildirildi.

Beyaz Saray sözcüsü Robert Gibbs, yaptığı açıklamada, Bağdat'taki bir ABD üssünde meydana gelen olayı "korkunç bir trajedi" olarak niteledi ve Obama'nın konuyu Savunma Bakanı Robert Gates ile bugün değerlendireceğini kaydetti.

Bu arada, Bağdat'ın batı yakasındaki Amerikan üssünde, askerlerin sıkıntılarını danışmak başvurduğu için stres kliniği bölümünde düzenlendiği bildirilen saldırı, Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü tarafından da "beklenmedik, trajik bir olay" olarak nitelendi.

Bakan Robert Gates de olayı "şoke edici" niteleyerek, olay konusunda istihbarat toplama sürecinde bulunduklarını belirtti.

Gates, "eğer bir asker silahını diğerlerine çevirdiyse bunun büyük bir kaygı nedeni olacağını ve bakanlık tarafından büyük bir dikkatle değerlendirileceğini" söyledi.

Ateş açarak arkadaşlarını öldüren Amerikan askerinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

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