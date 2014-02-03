'Obama çiftinin evliliği seçime kadar'

21 yıllık evli Obama çiftinin uzun süredir kavgalı olduğu, Michelle Obama'nın başkanlık döneminin bitmesinin ardından boşanma davası açacağı iddia ediliyor.

ABD Başkanı Barack Obama'nın geçtiğimiz 10 Aralık'taki Nelson Mandela'yı anma töreninde Danimarka Başbakanı Helle Thorning- Schmidt ile çektirdiği fotoğrafın ardından Obama çifti arasında yaşanan gerginliğin büyüdüğü öne sürülüyor. National Enquirer'ın "Obama boşanması bomba gibi düştü" başlıklı manşet haberine göre yazdan beri arası açık olan çift bir süredir ayrı odalarda uyuyor. Fotoğraf olayının "son damla" olduğunu düşünen Michelle Obama'nın her şeye rağmen Ocak 2017'de Başkanlık dönemi sona erene kadar kocasının yanında olacağı ve daha sonra ayrılacağı yorumları yapılıyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, son fotoğraflarda Michelle Obama'nın vücut dili, kocasına mesafesini açıkça gösteriyor. 18 Aralık'ta Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te çekilen bir fotoğrafta eşine "bir an önce susmasını isteyen bir ifadeyle" baktığı görülürken, 21 Aralık'ta basketbol maçında çekilen karede açıkça somurttuğu ve kocasıyla hiç ilgilenmediği gözden kaçmıyor. 16 Ocak'ta çekilen bir başka karedeyse, üniversite öğrencilerine hitaben yaptığı konuşma sonrasında Barack Obama'nın eşine sarılıp dudağından öpmeye çalıştığı, ancak Michelle Obama'nın buna karşılık yanağını çevirdiği dikkat çekiyor. Washington'dan gelen dedikoduların gerçekliği tartışıladursun, bir süredir vejetaryen beslenmeyi benimseyen ve 4.5 kilo veren Michelle Obama'nın kendine güveninin tam olduğu belirtiliyor. Başkanlık dönemi sonunda Obama'nın doğduğu Hawaii'ye gideceği, eşinin ise Washington'da iki kızıyla birlikte kalacağı ileri sürülüyor.