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Dünya

Obama çekilme planını açıklıyor

ABD'nin Afganistan'dan çekilme stratejisinin bugün açıklanması bekleniyor....

22 Haziran 2011 03:00

T24 - ABD Başkanı Obama, seçilmeden önce Afganistan’da yaşananların dış politikasının en önemli unsuru olduğunu açıklamıştı. Devam eden çekilme tartışmaları geçtiğimiz ay başında El Kaide lideri Usame bin Ladin’in öldürülmesinden sonra daha da arttı.

Yapılan yorumlara göre bu yaz 5 bin, 6 ay içinde yine 5 bin asker çekilebilir. Geri kalan askerler de 2012 yılında Afganistan’dan ayrılacaklar. İkinci bir opsiyonun da bu yıl sonuna kadar 15 bin gelecek yıl sonuna kadar da kalan askerlerin çekilmesi olacağı tahmini yapılıyor. ABD’nin Afganistan'da halen 100 bin askeri bulunuyor.





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