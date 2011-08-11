-OBAMA CAMERON İLE GÖRÜŞTÜ WASHINGTON (A.A) - 10.08.2011 - Küresel piyasalardaki dalgalanma sürerken ABD Başkanı Barack Obama, İngiltere Başbakanı David Cameron ile görüştü. Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Obama'nın, İngiltere Başbakanı Cameron ile görüştüğünü ve ABD yönetiminin Avrupa'daki gelişmeleri yakından izlediğini söyledi. Carney, ''ABD ekonomisi yavaşladı ve büyüme beklentileri karşılamadı, ancak Beyaz Saray ekonominin büyümeyi sürdüreceğine inanıyor'' dedi. Obama'nın, ekonomiyi değerlendirmek için ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke ile biraraya geleceğini de ifade eden Carney, Obama ve Bernanke'nin düzenli olarak görüştüğünü belirtti.