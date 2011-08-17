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Ekonomi

Obama büyüme planını Eylül'de açıklayacak  WASHINGTON (A.A)

17 Ağustos 2011 20:00

-Obama büyüme planını Eylül'de açıklayacak  WASHINGTON (A.A) - 17.08.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, yeni istihdam ve ekonomik büyüme planı ile Kongre'deki ''süper komite''nin hedeflerini aşan ayrıntılı bütçe açığını azaltma paketini Eylül ayında açıklayacak. Beyaz Saray yetkilileri yaptıkları açıklamada, Obama'nın, Kongre'deki süper komitenin 1,5 trilyon dolarlık hedefini aşan ayrıntılı bütçe açığı azaltması planını hazırladığını söyledi. Yetkililer, istihdam yaratma önlemlerinin, borçlanma tavanının artırılması anlaşması kapsamında 1,2 trilyon dolar tutarındaki ek bütçe tasarruflarını belirlemekle yükümlü komitenin sunacağı nihai paketin parçası olabileceğini ifade etti. Obama'nın bütçe açığını azaltmaya ilişkin fikirlerinin, Eylül ayında yapacağı istihdamı artırma planıyla ilgili konuşmasının içinde olacağını kaydeden yetkililer, Obama'nın istihdam planının henüz tamamlanmadığını ancak uzun vadeli istihdama yardım ve ekonomide belirli sektörlere destek için vergi kesintileri, altyapı yatırımları gibi önlemleri kapsayabileceğini belirtti. ABD Başkanı Obama, dün Kongre Eylül ayında çalışmaya başladığında ekonomiyi desteklemek için ''çok özel'' plan sunacağını açıklamıştı. ABD'nin bütçe açığının bu yıl 1,6 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

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