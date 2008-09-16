Obama, Bush'u sorumlu tuttu

Demokrat Parti'nin başkan adayı Barack Obama, bu gelişmenin sorumluluğunu, ABD Başkanı George W. Bush yönetiminin yanlış finansal politikalarına bağladı.

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı John McCain ise, Bush'a çok benzer politikalar izlediği yönünde kendisine yöneltilen eleştirileri haklı çıkaracak şekilde, Lehman Brothers ve Merrll Lynch ile ilgili gelişmelerde "ekonomimiz bunlarla başa çıkacak kadar sağlam" diyen Bush'un sözlerini destekledi.



ABD'nin en köklü finansal kuruluşlarından biri olan 158 yıllık Lehman Brothers iflas başvurusunda bulunurken, ABD'nin iki numaralı bankası Bank of America, dünya kredi krizi nedeniyle yaklaşık 46 milyar dolar zarar eden dünyanın en büyük aracı kurumu Merrill Lynch'i 50 milyar dolara satın alacağını duyurdu.

Obama, bu haberlerin ardından, ABD'de 1929'daki ekonomik krize gönderme yaparak, mevcut finansal krizin, "Büyük Bunalım'dan beri en ciddi kriz" olduğu yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Bush, hükümetin, Wall Street firmalarını kurtarmaya devam etmeyeceğinin sinyalini vererek, bu finansal piyasa gelişmelerinin daha geniş anlamda ekonomiye etkisini azaltma üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Bush, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, politika üretenlerin, finansal sistemin bir bütün olarak sağlığı üzerine yoğunlaşacağını söyledi. ABD'de finansal krizin ilk işareti, 14 ay önce konut piyasasındaki sıkıntılarla başlamıştı.

Mortgage devleri Fannie Mae ve Freddie Mac de bu ayın başında finansal sıkıntılar nedeniyle kontrolün yüzde 80'ini hükümete bırakmıştı. Obama, gelişmelerin ardından, "bu ülke, aynı başarısız felsefelerin dört yıl daha devamını kaldıramaz" dedi.

Barack Obama, orta sınıf Amerikalılar'ın düştüğü durumun göz ardı edildiğini savundu. Demokrat Parti'nin başkan adayı, "Bu problemlerden Senatör McCain'i sorumlu tutmuyorum elbette. Ancak McCain'in desteklediği ekonomi felsefelerini bu krizden sorumlu tutuyorum" diye konuştu.



Cumhuriyetçi Parti'nin adayı John McCain ise, Florida'da seçim kampanyasına devam ederken aldığı ekonomik kriz haberlerinin ardından "finansal piyasalarımızdaki ve Wall Street'deki karışıklığa rağmen, ekonomimizin temelleri sağlam" dedi.

McCain, "ancak bunun zor bir zaman olduğunu biliyorum. Size söz veriyorum Amerika'yı bu pozisyona bir daha asla sokmam. Hükümeti reformdan geçireceğiz" diye konuştu.