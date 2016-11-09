Obama: Bush'la benim aramda da çok büyük fark vardı; rahat bir geçiş sağladık; artık hepimiz başarı istiyoruz

Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın Demokrat Hillary Clinton karşısında seçimi kazanmasını değerlendiren ABD Başkanı Barack Obama, "8 sene önce Bush ile benim aramda da çok büyük fark vardı. Çok profesyonel davrandılar, rahat bir geçiş sağladık. Çok çabuk fark ediyorsunuz şunu, başkanlık ve başkan yardımcılığı hepimizden büyük olgular" dedi.

Obama, şunları söyledi:

"8 sene önce Bush ile benim aramda da çok büyük fark vardı. Çok profesyonel davrandılar, rahat bir geçiş sağladık. Çok çabuk fark ediyorsunuz şunu, başkanlık ve başkan yardımcılığı hepimizden büyük olgular.

"Artık hepimiz başarı istiyoruz, birlik olmak ve ülkeyi yönetmek istiyoruz. Gücün barışçı bir şekilde geçişini sağlamak da demokrasinin temellerinden biri.

"Dün gece Dışişleri Bakanı Clinton ile görüşme fırsatı buldum. Daha fazla gurur duyamazdım. O bir First Lady idi, inanılmaz bir New York senatörüydü. Adaylığı tarihi bir olaydı, bütün kız çocuklarına siyasette en yüksek seviyeye gelebileceğini gösterdi. Herkes için harika işler yapmaya devam edecek.

"Birçok Amerikalı mutlu, bir kısmı mutsuz. Demokrasinin doğası bu. Böyle gürültülü ve çekişmeli olabiliyor. Her zaman ilham verici olmayabiliyor. İlk defa siyasete giren insanlara şunu söylemek istiyorum: Cesaretinizi korumanız lazım. Sakın şüpheci olmayın, fark yaratamayacağınızı düşünmeyin. Clinton, doğru için mücadele etmeye değer dedi.

"Bazen bir tartışmayı, bazen bir seçimi kaybedersiniz. Bazen ileriye doğru düşünürken, bazıları geriye gidiş olduğunu düşünüyor. Ben de seçim kaybettim, John Biden kaybetmedi ama. Siyaset böyle işliyor. Biz insanları ikna etmek için çok fazla çaba harcıyoruz, sonra insanlar oy kullanıyorlar. Kaybedersek hatalarımızdan ders çıkarıyoruz. Üstümüzü başımızı silkeliyoruz ve tekrar çıkıyoruz meydanlara. Hep ileriye doğru gidiyoruz. 240 senedir bizim ülkemiz böyle ilerledi, böyle sınırları zorladık. Böyle haklarımızı genişlettik. Üzerinde olduğumuz bu yolculuk devam edecek ve ben de bir sonraki başkanın başarılı bir şekilde yapabilmesi için elimden geleni yapmaya hazırım."