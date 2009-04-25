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Dünya

Obama Blake’i Bakan yardımcılığına atadı

25 Nisan 2009 13:35

ABD Başkanı Barack Obama, Robert Blake'i Güney Asya'dan sorumlu Dışişleri Bakan yardımcılığına atadı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, atamanın Senato tarafından onaylanması halinde Blake'in Richard Boucher'ın yerine geçeceği belirtildi.

Güney Asya'dan sorumlu Dışişleri Bakan yardımcısının sorumluluk alanı ABD'nin Afganistan, Bangladeş, Butan, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Maldivler, Nepal, Özbekistan, Pakistan, Sri Lanka, Tacikistan ve Türkmenistan ile ilişkiler. Bununla birlikte Obama, kısa süre önce Richard Holbrooke'u Afganistan ve Pakistan özel temsilcisi atamıştı. Blake'in aslında görev alanı içinde bulunan bu iki ülkedeki rolü ise henüz belirlenmiş değil.

Meslek memuru olan Blake, Bakanlıkta çeşitli kademelerdeki görevlerinin yanı sıra daha önce Tunus, Cezayir, Nijerya, Sri Lanka ve Hindistan'da görev yapmıştı.

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