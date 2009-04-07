'Obama biraz güneşte kalmış galiba'

Obama protestolarına müdahale - FOTOGALERİ

Obama Anıtkabir'i ziyaret etti - FOTOGALERİ

Obama'nın ödü koptu! - VİDEO

Obama şarap içmedi

Şemsiye tutulmadı



8 kez alkışlarla kesildi

Biraz güneşte kalmış

'Baracklava'



* Resmi ziyaret çerçevesinde dün akşam Ankara'ya gelen Obama, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundu. ABD Başkanı Obama, saygı duruşunun bir bölümünde, elini kalbinin üzerine koyması dikkati çekti. Obama daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Obama ve beraberindekiler gelmeden önce, Misak-ı Milli kulesinin içerisine oda parfümü sıkıldığı gözlendi.*Obama’nın Meclis ziyareti ilginç manzaralara da sahne oldu. ABD’li denizci erleri Meclis’in koridorlarında dolaşırken, Başkent’in 'travesti ve transeksüel' oluşumunun mimarlarından Okşan Öztok da Obama’yı dinlemek üzere TBMM’deydi. Öztok’un konuk listesine ABD’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından eklendiği öğrenildi.* Obama, Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ndeki karşılama sırasında, ABD Ulusal Marşı’nın çalındığı anda başlayan top atışından korktu. Marş için elini kalbinin üzerine götürürken bir anda top atışıyla sıçrayan Obama’nın korkusu, objektiflere de yansıdı. Bu durum, Obama’nın 21 pare top atışı konusunda önceden bilgilendirilmediği şeklinde yorumlandı.* Obama, onur kıtasını denetlerken “Merhaba asker” diye selam verdi. Köşk’te 3 saate yakın kalan Obama’nın Gül’e karşı samimi davranışları dikkati çekti.* Hafta sonunda NATO zirvesinde bir araya gelen Obama ve Gül, birbirlerine isimleriyle hitap etme kararı almıştı. Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Gül, Obama'ya 'Hüseyin' diye; Obama da Gül'e 'Abdullah' diye hitap etti.* Cumhurbaşkanı Gül’ün Obama’ya verdiği çalışma yemeğinde enginarlı mantı, vişneli yaprak sarması, peynirli su böreği, içli köfte, tavada pişirilmiş lagos, deniz börülcesi ve limon kremalı safran sosu ikram edildi. Tatlı olarak fıstıklı baklava, Kayseri yöresine özgü Nevzine tatlısı ile kaymaklı ayva tatlısı mönüde yer aldı. İçki olarak da 2006 Corvus Teneia (beyaz şarap) ile 2006 Doluca Sarafin Cabernet Sauvignon ikram edildi. Ancak, yemekte Obama’nın şarap içmediği öğrenildi.* Gül, Obama’nın Çankaya Köşkü’ndeki programına ilişkin fotoğraflardan oluşan Cumhurbaşkanlığı fotoğraf servisinin hazırladığı albümü Obama’ya hediye etti. Albümü inceleyen Obama, ortak basın toplantısına ilişkin fotoğrafları görünce, bunların kısa sürede yetiştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.* ABD Başkanı Obama, Meclis’e de 800-002 plakalı iki limuzin marka makam aracı bulunan konvoyla geldi. Obama ikinci limuzinden indi. Atıştıran yağmura rağmen ceketli olan Obama’ya şemsiye tutulmadı. Obama daha sonra TBMM Başkanı Toptan ile makamında bir araya geldi. Görüşmeye ABD Büyükelçisi James Jefrrey de katıldı. 15 dakika olarak planlanmasına karşın Obama-Toptan görüşmesi yaklaşık 20 dakika sürdü.* ABD Başkanı Barack Obama’nın TBMM Genel Kurulundaki tarihi konuşması yaklaşık yarım saat sürdü. Barack Obama, TBMM Başkanı Köksal Toptan’ın eşliğinde Genel Kurul salonuna girdi. Obama bu sırada milletvekilleri ve izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.* Obama’nın Genel Kurul’a hitabı, 26 dakika sürdü. Konuşması sırasında özellikle AKP’li vekiller tarafından alkışlandı. Konuşması 8 kez alkışlarla kesildi. Konuşmanın sonunda da uzun süre tüm vekiller tarafından alkışlandı. Bill Clinton TBMM konuşmasında 11 kez alkışlanmıştı.* Obama, Genel Kurul’dan ayrılırken, AKP’li görme özürlü İstanbul Milletvekili Lokman Ayva ve Mardin Milletvekili Cüneyt Yüksel ile ayaküstü sohbet etti. AKP Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Ayva’ya “Başkanı nasıl buldun?” diye sordu. Kapusuz, Ayva’nın, “Yakışıklı ama biraz güneşte kalmış herhalde” yanıtının o sırada kendilerine doğru gelen Obama’ya tercüme edilmesini istedi. Obama, Ayva’nın değerlendirmesini dinleyince güldü.* Ardından da Ayva ve Obama arasında kısa süreli de olsa sıcak bir sohbet başladı. Görüşmesiyle ilgili Vatan’ın sorularını yanıtlayan Ayva, “Kendisine ’Hoşgeldiniz’ dedim. Kendisini Türkiye’de görmekten ne kadar memnun olduğumuzu anlattım. Bu arada kampanyasında kullandığı sloganını çok beğendiğimi, bu sloganının kendisi gibi özürlüler için de büyük bir anlam taşıdığını söyleyince, benimle birlikte ’Yes we can’ diyerek sloganını tekrarladı” dedi.

Barack Obama'nın Türkiye'ye gelişi şerefine adı 'Baracklava' olan baklava üretildi. ABD Başkanı Barack Obama'nın fotoğrafının yer aldığı baklava için 2 gün boyunca 10 baklava ustası canla başla çalıştı. Gıda boyasıyla renklendirilmiş Baracklava sonunda görücüye çıktı. 10 tepsi baklavanın tek tek pişirilip, tek tek kesildiğini ve bu parçaların birleşmesi sonucu bu portrenin ortaya çıktığını söyleyen Nadir Güllü, "Baracklava"nın yanaklarında 55 kat, diğer bölümlerinde ise, 50 ve 20 kat yufka kullanıldığını belirtti.



Ve işte güvenlik önlemleri



* ABD’li uzmanların riskli bulduğu protokol yolundaki alt geçitlerde ekstra önlem alındı.



* Obama’nın sürekli yakınında yer alan görevlinin taşıdığı çantada, olası bir nükleer savaş halinde ateşlenecek füzelerle ilgili şifrelerin bulunduğu öğrenildi.



* Sheraton Oteli’ne çıkan, Tahran Arjantin ve İran caddeleri trafiğe kapatılırken, yayalar için bariyerlerle özel güzergâh oluşturuldu. Polisin, Kuğulu Park’tan otele kadar 2 metrelik aralarla oluşturduğu kontrol noktaları, CIA görevlilerinin bile otele girmekte güçlük yaşamasına yol açtı.



* Keskin nişancıların çatısında beklediği otelden Anıtkabir’e gitmek için 10.36’da ayrılan Obama, makam aracı “Cadillac One” yerine zırhlı Chevrolet kullandı.



* Obama’nın Türkiye ziyaretini izlemek için ABD’den gelen Türk ve yabancı yaklaşık 150 gazeteci ile çok sayıda Türk basın mensubu, sabah 08.30’da Anıtkabir’e alındı. Güvenlik noktasında aranan gazetecilerin ekipmanları da dedektör köpek kontrolünden geçti.



* Obama gelmeden önce Anıtkabir’in dört bir yanı dedektörlerle aranırken, mozoleye çıkılan merdivenlerdeki balkon kısmında olası saldırılar karşısında küçük bir zırhlı alan oluşturuldu.



* Başbakanlık çevresindeki caddelere görevliler dışında kimse alınmadı. Başbakanlık ve Yargıtay binaları, bomba uzmanı köpekle arandı. Obama TBMM’ye giderken, CIA ajanları Başbakanlık giriş ve çıkışlarını kapattı.

