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Dünya

‘Obama bir ev kölesi’

El Kaide’nin iki numarası Zevahiri, Obama’yı “beyazların sözünü yerine getiren siyahi' anlamına gelen 'ev kölesi' olmakla suçladı.

20 Kasım 2008 02:00

Terör örgütü El Kaide’nin iki numaralı ismi Eymen Zevahiri’nin dün internetten yeni bir ses bandı yayımlandı.

Yeni ABD Başkanı Barack Obama’yı, ABD’deki siyahlar için oldukça aşağılayıcı kabul edilen ırkçı bir tabir kullanarak eleştiren Zevahiri, Obama’yı “beyazların sözünü yerine getiren siyah Amerikalı” anlamında kullanılan “ev kölesi” olmakla suçladı.

Zevahiri, Obama için, “O, Malcolm X gibi onurlu siyah Amerikalıların tam zıddı. O bir ev kölesi” ifadesini kullandı. Zevahiri, “İslam alemi senin ikiyüzlülüğüne üzülüyor. Müslüman bir babadan oldun ancak İslam’ın düşmanlarıyla işbirliği yapıyorsun” dedi.

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