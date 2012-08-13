Obama: Ben Usain Bolt değilim

ABD'de başkanlık seçimlerine 3 aydan az zaman kala Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki yarış giderek hareketleniyor. Başkan Obama, seçimleri atletik yarışlara benzeterek, destekçilerine uyarıda bulundu: "Ben Usain Bolt değilim."

ABD Başkanı Barack Obama, kasım ayındaki seçimleri atletik yarışlara benzeterek, seçmenlerinden destek istedi.

Memleketi Şikago'da halka seslenen ABD Başkanı Barack Obama, olimpiyatlarda rekor üstüne rekor kıran Jamaikalı atlet Usain Bolt gibi, rakipleriyle arasını 40. metrede açıp yarışın geri kalanını güle oynaya koşamayacaklarını belirterek, "Ben Usain Bolt" değilim" dedi.

ABD Başkanı Obama, destekçilerine, giderek kızışan seçim yarışlarında, bitiş çizgisine kadar aynı kararlılıkla koşma çağrısı da yaptı.



Ryan dengeleri değiştirebilir



Obama'nın rakibi Cumhuriyetçi Parti adayı Mitt Romney'nin başkan yardımcılığına aday gösterdiği Paul Ryan ise, seçimdeki dengeleri değiştirebilir.

Mitt Romney'in başkan yardımcısı adayı olarak Wisconsin senatörü Paul Ryan'ı belirlemesi seçim kampanyalarını hareketlendirdi.

Aşırı muhafazakar mali vizyonuyla bilinen Ryan'ın sağlık ve sosyal hizmetlerde büyük kesintiler yapmayı planladığına dikkat çekiliyor.

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan yardımcısı olarak Paul Ryan'ı belirlemesini değerlendiren ABD Başkanı Barack Obama, "Paul Ryan'ı kutlamak istiyorum. kendisi iyi bir aile adamıdır. Mitt Romney'in vizyonunu sonuna da kadar destekliyor. Ancak bu, bizimkiyle taban tabana zıt bir vizyondur" şeklinde konuştu.

Başkanlık seçimlerine 3 aydan az zaman kala, Cumhuriyetçilerin son hamlesi Demokratları kampanyalarına hız kazandırmaya zorlayabilir.