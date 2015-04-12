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Dünya

Obama, başkanlık için isim verdi

Hillary Clinton'ın başkanlık yarışı için Demokrat Parti'den adaylığını bugün sosyal medya üzerinden duyurması bekleniyor

12 Nisan 2015 12:58

ABD Başkanı Barack Obama, "Hillary Clinton'ın mükemmel bir başkan olacağını düşünüyorum" dedi.

Panama'da düzenlenen Amerika Devletleri Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen Obama, Hillary Clinton'ın 2016 yılı başkanlık seçimlerine olası adaylığıyla ilgili soruları da cevapladı.

Obama, 2008 yılındaki başkanlık seçimlerinde Clinton'ın Demokrat Parti içerisinde kendisine karşı yarıştığını ve güçlü bir aday olduğunu hatırlatarak, o yıl yapılan seçimlerde Clinton'ın kendisine desteğinden övgüyle söz etti.

Beyaz Saray'daki ilk döneminde de, Hillary Clinton'ın "olağanüstü bir dışişleri bakanı" olduğunu dile getiren Obama, Clinton'ın seçilmesi halinde, "Onun mükemmel bir başkan olacağını düşünüyorum" dedi.

Hillary Clinton'ın başkanlık yarışı için Demokrat Parti'den adaylığını bugün sosyal medya üzerinden duyurması bekleniyor.

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