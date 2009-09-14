Obama: Başkanlığımı baltalamak istiyorlar

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|ABD'nin Demokrat Başkanı Barack Obama, bazı Cumhuriyetçileri
başkanlığını baltalamak istemekle suçladı.
Obama, Amerikan CBS televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bazı
Cumhuriyetçilerin sağlık reformu tasarısına sadece kendisinin başkanlığını
baltalamak amacıyla karşı çıktığını söyledi.
Bu kişilerin aleyhte
çabalarına rağmen tasarıyı geçirecek desteği sağladığını belirten Obama, var
olan sistemde para kaybedildiğini ve milyonlarca Amerikalının sağlık
sigortasından mahrum olduğunu kaydetti.
Obama, “Cumhuriyetçi Parti
bünyesindeki bazılarının, yapılacak en iyi şeyin reformu unutmak olduğunu, bunun
iyi bir siyaset olduğunu düşündüğü bir siyasi ortamda bulunduğumuzu düşünüyorum.
Sadece sağlıkla ilgili bir kanunu değil Amerikan halkına yardım eden,
maliyetleri düşüren ve uzun vadede bütçe açığını kontrol edebilmemize olanak
sağlayan iyi bir sağlık kanununu geçirmek için yeterli oya ulaşacağımıza
inanıyorum” ifadesini kullandı.
Cumhuriyetçilerin reform tasarısına
muhalefetine atıfta bulunan Obama, birçokları için sadece kendi başkanlığını
baltalamanın esas olduğunu ve benzer fikirlere sahip genç bir Demokrat olan Bill
Clinton Beyaz Saray'a geldiğinde aynı şeylerin ona da yapıldığını kaydetti ve
“Biliyorsunuz: Genç bir başkan geliyor, bir sağlık sistemi öneriyor. Başarısız
oluyor, o zaman Cumhuriyetçiler bunu Kongre seçimlerini kazanmak için
kullanıyorlar. Sanırım bazıları bu eski senaryonun üzerindeki tozları silme
peşinde” diye konuştu.
Obama, ayrıca bu reformların başarısızlığının
bütün sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunu da
vurguladı.