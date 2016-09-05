Obama: Basın özgürlüğü ve muhaliflere yönelik baskılar konusunda Türkiye'ye uyarılarda bulunduk

ABD Başkanı Barack Obama, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türk hükümetinin anlaşılabilir bir tepki verdiğini belirterek, "Böyle bir şeyin ABD'de olduğunu, karşımıza çıkacak zorlukları, ülkeyi nasıl tekrar istikrara sokacağımızı düşünün" dedi.

ABD Başkanı Obama, CNN televizyonunda Fareed Zakaria'nın sorularını yanıtladı.

Obama, söyleşinin Türkiye ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili kısmında, Türkiye'nin ciddi ve çalkantılı bir süreçten geçtiğini söyledi. Obama, "Demokratik yollarla seçilmiş hükümet karşı haince eyleme girişen ordu mensupları vardı. Ancak cesaret verici olan şey Erdoğan'a karşı olanların bile içinde bulunduğu ve bunun kabul edilemez olduğunu söyleyen Türk halkıydı. Bence bu zorlu olayda umut veren şey de buydu. Endişeli ve ürkmüş Türk hükümetinin şimdi anlaşılabilir şekilde bir tepkisi var. Böyle bir şeyin ABD'de olduğunu, karşımıza çıkacak zorlukları, ülkeyi nasıl tekrar istikrara sokacağımızı düşünün." diye konuştu.

Obama, Türkiye’de demokrasi, basın özgürlüğü ve muhaliflere yönelik baskılar konusunda eleştirilerde bulundu. Obama, “Tabii ülkelerinde siyasi ve mülki bir deprem yaşadılar. Yeniden inşa etmeleri gerekiyor ve bunu nasıl yaptıkları önemli olacak. Eğer attıkları adımların uzun dönemli çıkarlarına ve ortaklığımıza aykırı olduğunu düşünürsek her iyi dostun yaptığı gibi onlara dürüstçe geri bildirim yapmak istiyoruz” dedi. Hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü, ve toplanma özgürlüğü ile ilgili Türkiye'ye bazı uyarılarda bulunduğunu belirten Obama, "Bence Türk halkı bunu tartışacak ve gelecek aylarda bunu etraflıca ele alacak." dedi.

Darbe girişimi sonrasında "Türkiye ile ABD arasındaki güvenlik konusunda azalan bir etki görmediklerini" vurgulayan Obama, "Türkiye güçlü bir NATO müttefiki olmayı sürdürüyor. DAEŞ'i yenmek için bizimle çalışıyorlar. Türkiye bölgede birçok konuda önemli bir ortağımız" ifadesini kullandı.