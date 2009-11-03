Obama, Bartholomeos ile görüştü

ABD Başkanı Barack Obama, Washington'da temaslarda bulunan Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Beyaz Saray'da bir görüşme yaptı.

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Başkan Obama, küresel konuma sahip bir lider olan 'Ekümenik' Patrik'in misyonuna ve İstanbul'daki Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılmasına olan desteğimizi pekiştirdi" ifadesi kullanıldı.

Obama'nın Patrik Bartholomeos'u Beyaz Saray'da samimi bir şekilde karşıladığı belirtilen açıklamada, görüşmede Başkan Obama'nın, ülkesinin küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye olan bağlılığını yinelediği, ayrıca Patrik Bartholomeos'a, küresel bağlamda inançlar arası diyalog konusundaki çalışmalarından ötürü takdirlerini ilettiği kaydedildi.