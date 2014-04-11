Obama Avrupa'dan yaptırım istedi



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre telefon görüşmesinde Obama, Avrupa Birliği ve diğer küresel ortakların ek yaptırımlar getirmeye hazır olması gerektiğini söyledi.

Berlin'de bir hükümet sözcüsünün verdiği bilgilere göre görüşmede önümüzdeki hafta perşembe günü Rusya, Ukrayna, ABD ve Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın katılımıyla düzenlenecek dörtlü zirvenin ayrıntıları da gündeme geldi.

NATO geçen perşembe günü Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin uydudan çekilmiş görüntülerini yayınlamıştı. NATO'nun verdiği bilgilere göre 100'den fazla mevkide top, zırhlı araç, helikopter, özel birlikler, savaş uçakları ve lojistik birlikleri konuşlu bulunuyor. Sınırda 35 ila 40 bin Rus askerinin olduğu sanılıyor.

Kamu binalarının işgali sürüyor

Öte yandan Ukrayna hükümeti, Luhansk, Donetsk ve Harkiv'deki kamu binalarını işgal eden Rusya yanlısı aktivistlere binaları boşaltmaları için cuma gününe kadar müddet vermişti. Ancak göstericiler barikatları güçlendirmeye devam ediyor ve merkezi hükümetten daha fazla bağımsızlık ya da Rusya'ya bağlanma talebinin referanduma götürülmesini istiyor.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz Rus birliklerinin Ukrayna sınırından geri çekilmesi talebine destek verdi. Schulz “Avrupa Birliği sınırlarında olanların ‘Ben güçlüyüm, sen zayıfsın o yüzden ben ne istersem onu yapacaksın' demekten farkı yok” diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "Avrupa'daki Rus karşıtı atmosferin kıtanın istikrarını tehlikeye attığını" söyledi. Lavrov Rus haber ajansı RIA Novosti'ye verdiği demeçte “Rus karşıtı kinin kışkırtılması Avrupa istikrarını tehdit ediyor” dedi. Rus dışişleri bakanı bu kinin “Avrupa Birliği'nin birçok ülkesinde ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla” el ele gittiğini, “Ukrayna ve başka yerlerde ultra milliyetçi grupların sayısının arttığını” belirtti.