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Ekonomi

OBAMA, ALTYAPI HARCAMALARINA DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNACAK WASHINGTON (A.A)

06 Eylül 2010 18:13

-OBAMA, ALTYAPI HARCAMALARINA DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNACAK WASHINGTON (A.A) - 06.09.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, kara ve tren yolları ile havaalanlarına uzun dönem yatırım çağrısında bulunacak.  Yetkililer, yakın dönemde istihdam yaratacak yatırımların altı yıl süresince en az 50 milyar tutarında olacağını ifade ediyor. Obama'nın bugün paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor.  Yatırım planının hedefleri arasında 241 bin 390 kilometre yolun yeniden yapımı, 4 bin mil demiryolu yapımı, 150 mil uzunluğunda pistin yeniden yapımı veya rehabilitasyonu yer alıyor. Bunun yanı sıra seyahat süresi ve gecikmeleri azaltacak yeni bir hava navigasyon sisteminin kurulması da hedefleniyor.  Obama, ayrıca, ulusal ve bölgesel altyapı projelerini desteklemeye odaklanacak bir altyapı bankasının kurulması çağrısında da bulunacak.  Obama yönetimi, geçen yıl Kongre'den geçen 814 milyar dolarlık teşvik paketinin merkezine altyapı yatırımlarını koymuştu, ancak harcamalarının bitmesiyle birlikte ekonomik büyüme yavaşladı. Yetkililer, bu altyapı paketinin teşvikten farklı olacağını çünkü hala kısa dönem istihdam yaratılmasına odaklanırken uzun dönem büyümenin hedeflendiğini ifade ediyorlar.

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