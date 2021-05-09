Obama ailesinin Beyaz Saray'da birlikte yaşadığı köpek Bo, hayatını kaybetti

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve ailesi, Beyaz Saray'da onlarla beraber yaşayan köpekleri Bo'nun kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Eski First Lady Michelle Obama, Instagram hesabından "Bu öğleden sonra ailemiz için zor geçti. En iyi arkadaşımız, köpeğimiz Bo'ya, kanserle mücadelesinin sonunda veda ettik" ifadeleriyle köpeklerinin ölümünü duyurdu.

Barack Obama da Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bugün ailemiz gerçek bir dost, sadık bir yol arkadaşını kaybetti. Bo, Beyaz Saray'da olmanın bütün sıkıntılarını tolere etti. Kocaman bir havlaması vardı, hiç ısırma huyu yoktu. Yazları havuza atlamayı sever, çocuklarla iyi anlaşırdı. Harika tüyleri vardı" yazdı.

Obama ailesi, Beyaz Saray'a taşındıktan kısa bir süre sonra Bo'yu sahiplenmişti. Barack Obama'nın seçim kampanya ekibi, kızları Sasha ve Malia'ya seçim sonunda bir köpek sahiplenecekleri sözünü vermişti.